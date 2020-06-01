ABD'deki Polis Karşıtı Gösteriler Brezilya'ya da Sıçradı

Amerika’da polisin siyahilere karşı davranışları ve son olarak George Floyd isimli kişinin gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesi ardından başlayan olaylar Brezilya’ya da sıçradı.
Başkent Rio de Janerio’da ,hükümet sarayı önünde toplanan yüzlerce gösterici, ülkenin Favela adıyla bilinen yoksul mahallerindeki siyahilere polisin davranışlarını protesto etti.
Rio de Janerio’da da göstericiler, ABD’de polisin boğazına basarak nefes almasına engel olduğu ve ölümüne sebep olduğu George Floyd’ın son sözleri olan “Nefes alamıyorum” sözlerini slogan atarak attı.
Göstericilerden biri olan Santiago gazetecilere “Bugün buradayız çünkü yaşamak istiyoruz. Bugün buradayız çünkü bu soykırımdan bıktık. Buraya artık yeter demeye geldik” dedi.
Göstericiler ellerinde “Bizleri öldürmeyi durdurun. Favela huzur istiyor” yazılı döviz ve pankartlar taşıdılar.
Brezilya’da son olarak 18 Mayıs tarihinde, 14 yaşındaki bir siyahi çocuk Complexo Salgueiro adlı favela bölgesine düzenlenen operasyonda polis tarafından öldürülmüştü.
Joao Pedro Pinto adlı 14 yaşındaki çocuk, polisin uyuşturucu operasyonu yaptığı sırada evlerine girip ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.
Rio de Janerio’daki “Siyahların hayatı önemlidir” protestosunda da polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
2019 yılı, Brezilya’da polislerin sivilleri öldürmesi açısından en fazla can kaybının olduğu yıl oldu. Rio polisi geçen yıl bin 546 kişiyi operasyonlar sırasında öldürdü.
Bu ölümlerin büyük kısmı da Favela adı verilen yoksul mahallelerdeki operasyonlarda yaşandı.