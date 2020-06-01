ABD'deki Polis Karşıtı Gösteriler Brezilya'ya da Sıçradı

Amerika’da polisin siyahilere karşı davranışları ve son olarak George Floyd isimli kişinin gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesi ardından başlayan olaylar Brezilya’ya da sıçradı.

Başkent Rio de Janerio’da ,hükümet sarayı önünde toplanan yüzlerce gösterici, ülkenin Favela adıyla bilinen yoksul mahallerindeki siyahilere polisin davranışlarını protesto etti.

Rio de Janerio’da da göstericiler, ABD’de polisin boğazına basarak nefes almasına engel olduğu ve ölümüne sebep olduğu George Floyd’ın son sözleri olan “Nefes alamıyorum” sözlerini slogan atarak attı.

Göstericilerden biri olan Santiago gazetecilere “Bugün buradayız çünkü yaşamak istiyoruz. Bugün buradayız çünkü bu soykırımdan bıktık. Buraya artık yeter demeye geldik” dedi.

Göstericiler ellerinde “Bizleri öldürmeyi durdurun. Favela huzur istiyor” yazılı döviz ve pankartlar taşıdılar.

Brezilya’da son olarak 18 Mayıs tarihinde, 14 yaşındaki bir siyahi çocuk Complexo Salgueiro adlı favela bölgesine düzenlenen operasyonda polis tarafından öldürülmüştü.