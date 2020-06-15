ABD'deki polis şiddetinde otopsi raporu açıklandı: Cinayet

Raporda olay cinayet olarak tanımlandı.ABD'de polis tarafından vurulan Rayshard Brooks adlı siyah vatandaşın ölümüyle ilgili otopsi raporu açıklandı. Rapor, sırtından iki mermiyle vurulan 27 yaşındaki Brooks'un organlarındaki yaralardan ve kan kaybından öldüğünü ortaya koydu. Raporda olay cinayet olarak tanımlandı.

Brooks, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da geçen Cuma günü polis tarafından vurularak öldürmüştü. Brooks'un, bir restoranın "arabaya servis" şeridinde uyuyakaldığı gerekçesiyle olay yerine gelen iki polis memuruyla arasında geçenler kameralara da yansımıştı. Alkol testinden geçen ve kızının doğumgününden bahseden Brooks, kendisini kelepçeleyerek gözaltına almaya çalışan polislere direnip kaçmıştı. Polis memurlarından birinin elindeki şok tabancasını da alan Brooks'un koşarken arkasına dönerek bu tabancayı polislere yönelttikten sonra vurulduğu görülmüştü.

Olayın ardından Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti. Brooks'u vuran polis memuru işten çıkarılırken diğer polis açığa alınmıştı.