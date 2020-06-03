ABD’deki Protestolarda Hangi Gruplar Şiddeti Körüklüyor Olabilir?

George Floyd’un polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesiyle birlikte başlayan ve ABD geneline yayılan protesto gösterileri, yağmalama, kundaklama ve şiddet olaylarına sahne oluyor. Eyalet yetkilileri bu olayları bölge sakini olmayan aşırılık yanlılarının kışkırttığını söylüyor. Yetkililer bu kişilerin şiddet olaylarını kışkırtmak amacıyla meşru protestocuların arasına sızdığı görüşünde. Minnesota Valisi Tim Walz, hafta sonunda Floyd’un yaşamını yitirdiği Minneapolis kentinde düzenlenen gösterilerdeki şiddet olaylarının arkasında beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupların bulunduğuna ilişkin teyit edilmemiş haberlere atıfta bulundu. Bu iddialar henüz doğrulanmamışken Başkan Donald Trump bu kez farklı kanattan aşırılık yanlılarına, ‘’Antifa’’ olarak bilinen solcu anti-faşist eylemcilere işaret etti. Trump, gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tuttuğu Antifa’yı, terör örgütü ilan edeceğini açıkladı. Adalet Bakanı William Barr da Antifa ve benzeri grupların şiddet olaylarını ‘’yurtiçi terör eylemi’’ olarak niteledi ve buna göre muamele yapılacağını söyledi.

ABD’de gösterilere karışarak protestocular tahrik ettiğinden şüphelenilen dört grup öne çıkıyor. Beyaz Irkın Üstünlüğünü Savunanlar (White Supremacists) Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan şahıs ve gruplar, göçe karşı çıkıyor hatta bazıları beyaz olmayanların ülkeden gönderilmesini savunuyor. Bir dönem Ku Klux Klan ve neo-Nazi oluşumlar gibi örgütlü gruplara sahip olduğu için övünen bu hareket zaman içinde örgütlenmeden uzak ve lidersiz hale geldi. Bu hareketin çoğu üyesi artık internet üzerinden faaliyet gösteriyor. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların büyük bölümü şiddet yanlısı olmasa da son yıllarda aşırı sağcı ideolojiden etkilenen kişiler, çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan silahlı saldırılar düzenledi. Aşırı sağ gruplar arasındaki bu şiddet unsurları ‘’kışkırtıcılar’’ olarak tanımlanıyor zira ırklar arası bir savaşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray de yürüttükleri yurtiçi terör soruşturmalarının büyük bölümünün beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupları kapsadığını söylüyor.

Boogaloo Boys Boogaloo hareketi, hükümet karşıtı milis bir grup. İnternette faaliyet gösteren grup üyeleri, bireysel silahlanma yanlısı ve ‘’boogaloo’’ adını verdikleri ikinci bir iç savaş çıkmasını istiyorlar. Elon Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi profesörü Megan Squire, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların ‘’ırk savaşı’’ kullanımını kendilerine mal etmelerinin ardından, Boogaloo hareketinin ‘’iç savaş’’ söylemiyle 2019’un yazında yükselişe geçtiğini söylüyor. Çoğu beyaz ırktan olan Boogaloolar, kendilerini despotluğa karşı savaşan özgürlükçüler olarak tanımlıyor. Antifa Antifa faşizm karşıtlığı olan ‘anti-fascist’in kısaltması. Neo-Naziler ve diğer aşırılık yanlısı gruplara karşı çıkan solcu eylemciler olarak tanımlayanlar da var; “aşırılık yanlısı anarşist-komünist hareket” olarak eleştirenler de. Sosyal medyada örgütlenen Antifa sempatizanları sağcı gösterilerde siyah kıyafetleri ve maskeleri ile boy gösteriyor ve sıklıkla da şiddet olaylarına karışıyorlar. Antifa destekçileri, 2017’de Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde düzenlenen beyaz ırkın üstünlüğü gösterilerine karşı protesto düzenlemişti. Bir aracın protestocuların arasına dalması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.