HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'deki protestolarda iki ölü

ABD'deki protestolarda iki ölü

26.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

ABD'de Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi vurularak öldürüldü.

ABD'deki protestolarda iki ölü

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde Jacob Blake isimli siyahın polis tarafından vurulmasının ardından düzenlenen gösteriler üçüncü gece de devam ederken protestolar sırasında iki kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Kenosha polisi tarafından yapılan açıklamada, protestoların gerçekleştiği bölgede bir kişinin başından, diğerininse göğsünden vurulduğu belirtildi. İki kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı bölgede vurulan bir başka kişininse hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, bu kişilerin kim tarafından vurulduğu konusunda bilgi vermezken kurbanların kimliklerini de açıklamadı.

Kenosha'daki protestolar sırasında bölgedeki bazı sivil grupların, ellerindeki tüfeklerle sokaklarda gezdiği ya da yağma ve kundaklama girişimlerine karşı işletmelerin önünde durdukları belirtiliyor.

Blake'in vurulma görüntüleri Pazar günü ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, 29 yaşındaki Blake'in aracına bindikten sonra polis tarafından vurulduğu görülüyor. Sırtından yedi el ateş edilen Blake'in hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Blake vurulduğu sırada araçta üç çocuğu da bulunuyordu.

Ailesi ve avukatları, kurşunlardan dördünün Blake'e isabet ettiğini ve felç geçiren Blake'in yeniden yürümesinin "mucize" olacağını açıkladı.

DW,rtr,dpa,AP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Yunanistan'dan skandal açıklama: Kıta sahanlığını artıracağız!Yunanistan'dan skandal açıklama: Kıta sahanlığını artıracağız!
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Komada denilen Kim, parti toplantısında konuştu!
Komada denilen Kim, parti toplantısında konuştu!
ABD'den Türkiye mektubu: Provokatif
ABD'den Türkiye mektubu: Provokatif
Yunanistan'dan skandal açıklama: Kıta sahanlığını artıracağız!
Yunanistan'dan skandal açıklama: Kıta sahanlığını artıracağız!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD’ye teslim olmadı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD’ye teslim olmadı
ABD'de Jacob Blake protestolarında kanlı gün! 2 kişi öldürüldü
ABD'de kanlı gün! 2 kişi öldürüldü
Dünyanın en büyük nükleer patlamasının videosu yayınlandı
En büyük nükleer patlamanın videosu yayınlandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.