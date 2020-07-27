ABD’deki Protestolarda Yine Şiddet Vardı

ABD’nin birçok kentinde devam eden ırkçılık karşıtı protestolarda, göstericilerle güvenlik arasında çatışmalar yaşandı. 25 Mayıs’ta Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken ölmesiyle başlayan ve ülke çapına yayılan ırkçılık karşıtı protesto gösterileri bu haftasonunda da devam ederken bazı eyaletlerde gösterilere yine şiddet karıştı. Göstericiler, Oregon eyaletinin Portland kentindeki protestolarda federal güvenlik güçlerini adliye binası önünde çembere alırken, California ve Virginia’da araçları ateşe verdiler. Seattle’daki protesto gösterilerinde ise güvenlik güçleri bölgedeki polis merkezine geri çekilmek zorunda kaldı. Teksas’ın Austin kentinde, 28 yaşındaki Garrett Foster adlı bir protestocu hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, protestocunun aracını göstericilerin üzerine süren bir kişi tarafından vurulduğu bildirildi. Colorado’nun Aurora kentinde de, bir kişi aracını ırkçılık karşıtı yürüyüş yapanların üzerine sürdü. Olay sırasında bir gösterici de silahla vurularak yaralandı.

Seattle Emniyet Müdürü Carmen Best gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında itidal çağrısı yaptı. Haftasonu meydana gelen olaylarda, göstericilerin polise taş, şişe, havai fişek ve havan topuyla saldırdığı, 21 polis memurunun yaralandığı ve 45 göstericinin tutuklandığı bildirildi. Güvenlik güçleri çembere alındı Portland’ta ise Cumartesi akşamı binlerce gösterici, George Floyd’un ölümünü ve Başkan Donald Trump’ın bölgeye federal güvenlik güçleri göndermesini protesto etmek için toplandı. Göstericiler kentin adliye binasını etrafındaki barikatı aşarak, binada konuşlanan federal güvenlik güçlerini çembere aldı. Olaylarda polis göstericilere adliye binasını terk etme çağrısı yaparken, bu çağrıya uymayanların tutuklanacağını söyledi. Emniyet teşkilatının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, protestolara şiddet karışmasının kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. Polisin çağrısına rağmen dağılmayan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale edildi ve çok sayıda gösterici tutuklandı.