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ABD’deki Protestolarda Yine Şiddet Vardı

27.07.2020 18:13 | Son Güncelleme

ABD’nin birçok kentinde devam eden ırkçılık karşıtı protestolarda, göstericilerle güvenlik arasında çatışmalar yaşandı

ABD’deki Protestolarda Yine Şiddet Vardı

ABD’nin birçok kentinde devam eden ırkçılık karşıtı protestolarda, göstericilerle güvenlik arasında çatışmalar yaşandı.

25 Mayıs’ta Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken ölmesiyle başlayan ve ülke çapına yayılan ırkçılık karşıtı protesto gösterileri bu haftasonunda da devam ederken bazı eyaletlerde gösterilere yine şiddet karıştı.

Göstericiler, Oregon eyaletinin Portland kentindeki protestolarda federal güvenlik güçlerini adliye binası önünde çembere alırken, California ve Virginia’da araçları ateşe verdiler. Seattle’daki protesto gösterilerinde ise güvenlik güçleri bölgedeki polis merkezine geri çekilmek zorunda kaldı.

Teksas’ın Austin kentinde, 28 yaşındaki Garrett Foster adlı bir protestocu hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, protestocunun aracını göstericilerin üzerine süren bir kişi tarafından vurulduğu bildirildi. Colorado’nun Aurora kentinde de, bir kişi aracını ırkçılık karşıtı yürüyüş yapanların üzerine sürdü. Olay sırasında bir gösterici de silahla vurularak yaralandı.

Seattle Emniyet Müdürü Carmen Best gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında itidal çağrısı yaptı. Haftasonu meydana gelen olaylarda, göstericilerin polise taş, şişe, havai fişek ve havan topuyla saldırdığı, 21 polis memurunun yaralandığı ve 45 göstericinin tutuklandığı bildirildi.

Güvenlik güçleri çembere alındı

Portland’ta ise Cumartesi akşamı binlerce gösterici, George Floyd’un ölümünü ve Başkan Donald Trump’ın bölgeye federal güvenlik güçleri göndermesini protesto etmek için toplandı. Göstericiler kentin adliye binasını etrafındaki barikatı aşarak, binada konuşlanan federal güvenlik güçlerini çembere aldı.

Olaylarda polis göstericilere adliye binasını terk etme çağrısı yaparken, bu çağrıya uymayanların tutuklanacağını söyledi. Emniyet teşkilatının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, protestolara şiddet karışmasının kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. Polisin çağrısına rağmen dağılmayan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale edildi ve çok sayıda gösterici tutuklandı.

California’nın Oakland bölgesindeyse, barışçı başlayan protestolara ilerleyen saatlerde şiddet karıştı. Göstericiler adliye binasını ateşe verirken taş ve hava fişeklerle saldırdıkları polis merkezinin camlarını kırdı.

Göstericiler ve polis Virginia eyaletinin başkenti Richmond’daki protestolarda da çatıştı. Yüzlerce göstericinin Portland’daki protestolara destek vermek için toplandığı Richmond’da bir çöp kamyonu ateşe verildi. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda altı kişi tutuklandı.

Atlanta’daki gösterilerde ise, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) ait bir binanın zarar gördüğü, ancak kimsenin tutuklanmadığı kaydedildi.

Maryland’in en büyük kenti Baltimore’da da yaklaşık 100 göstericiden oluşan bir grup, polis merkezine ve etrafındaki kaldırımlara sprey boyalarla polis karşıtı mesajlar yazdı.

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