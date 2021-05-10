ABD’deki Sanal Saldırı Benzin Fiyatlarına Yansıdı

ABD'deki ana akaryakıt boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline, maruz kaldığı fidye yazılımı saldırısı sonrasında ABD hükümetinin de desteğiyle ülkenin doğu kıyısının akaryakıt arzının neredeyse yarısının ikmalini yapan dağıtım şebekesini güvenlik altına almaya çalışıyor.
Geçtiğimiz hafta Colonial Pipeline şirketine düzenlenen ve şimdiye kadarki en hasar verici dijital saldırılardan biri olarak tanımlanan fidye yazılımı saldırısı, yakıt sektöründe şok etkisi yaratmıştı. Boru hattının saldırı nedeniyle faaliyetlerini durdurması ABD'nin doğusundaki yakıt ikmalini sekteye uğrattı, akaryakıt satışlarında kısıtlamalara ve benzin fiyatlarının son üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı.
ABD Kongresi, ülkedeki enerji altyapısının daha sıkı koruma altına alınması çağrısında bulunurken Beyaz Saray, yakıt dağıtım şebekesinin yeniden faaliyetlerine başlamasını bir numaralı öncelik haline getirmek; saldırının etkisini değerlendirmek ve daha ciddi aksaklıkları önlemek amacıyla federal görev gücü oluşturdu.
ABD'nin güneydoğusunun, benzin fiyatlarının arttığının görüleceği ilk bölge olması bekleniyor. Colonial Pipeline şirketinin hizmetlerine en çok bağımlı bölge olan ABD'nin güneydoğusu, ülkenin kuzeyinin aksine yakıt ikmali konusunda çok daha az seçeneğe sahip. Bölgede daha önceki kapanmalarda da benzin fiyatlarının hızla yükseldiği görülmüştü.
ABD hükümetinin fidye yazılımı saldırısına yönelik soruşturması henüz erken aşamada olmasına rağmen eski bir yetkili ve yakıt sektöründen üç kaynak, saldırının sorumlusunun siber suç örgütü DarkSide olmasından şüpheleniyor.
Siber güvenlik uzmanları, DarkSide'ın, hedeflediği kuruluşlardan olabildiğince fazla miktarda fidye almaya çalışan, deneyimli siber suçlulardan oluşan bir grup olduğunu söylüyor.
Colonial Pipeline'dan Pazar günü yapılan açıklamada yakıt terminalleri ve müşteri teslimat noktaları arasındaki bazı küçük hatların yeniden açıldığı, ancak ana hattın kapalı kalmaya devam ettiği bildirildi. Şirket, 8 bin 850 kilometre uzunluğundaki hattın tamamının ne zaman açılacağına ilişkin bilgi vermedi.
Akaryakıt boru hattı sistemi, Meksika Körfezi kıyısındaki petrol rafinerilerinden ABD'nin güneydoğu ve orta Atlantik bölgesindeki eyaletlerine uzanan ana yakıt arteri olarak kabul ediliyor. Bu hat, günde 2 buçuk milyon varil benzin, mazot ve uçak yakıtı ikmal ediyor.
ABD Ulaştırma Bakanlığı, yakıt ikmalini hızlandırmak için Pazar günü acil önlem olarak boru hattının kapanmasından etkilenen 17 eyalette akaryakıt tankeri sürücülerine uygulanan kısıtlamaları kaldırdı. Hattın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda ilave önlemlerin de alınacağı bildirildi.
Kapanan akaryakıt hattı, ABD'nin en yoğun havalimanı olan Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı dahil birçok noktaya uçak yakıtı tedarik ediyor. Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan bir sözcü, boru hattının, uçuşlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadan önce açılmasını beklediklerini söyledi.
Aynı bölgeye hizmet eden daha küçük çaplı bir hattınsa şimdiden kapasite limitine eriştiği bildirildi. Kinder Morgan firmasından bir sözcü, firmaya ait günde 720 bin varil yakıt nakleden hattın Cuma gününden bu yana devrede olduğunu, ancak şimdiden Mayıs ayı kapasitesini doldurduğunu söyledi.
Akaryakıt hattındaki sorunun devam etmesi durumunda yakıt tedarikçilerinin tanker ve demiryolu ulaşımını kullanmaya başlaması gerekebilir. Meksika Körfezi kıyısındaki petrol rafineri firması Valero Energy'nin boru hattından pompalayamadığı akaryakıtı depolamak için kıyıdan açıkta bir tanker kullandığı, diğer rafinerilerin de aynı yönteme başvurmaya çalıştığı bildirildi.