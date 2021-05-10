ABD’deki Sanal Saldırı Benzin Fiyatlarına Yansıdı

ABD'deki ana akaryakıt boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline, maruz kaldığı fidye yazılımı saldırısı sonrasında ABD hükümetinin de desteğiyle ülkenin doğu kıyısının akaryakıt arzının neredeyse yarısının ikmalini yapan dağıtım şebekesini güvenlik altına almaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Colonial Pipeline şirketine düzenlenen ve şimdiye kadarki en hasar verici dijital saldırılardan biri olarak tanımlanan fidye yazılımı saldırısı, yakıt sektöründe şok etkisi yaratmıştı. Boru hattının saldırı nedeniyle faaliyetlerini durdurması ABD'nin doğusundaki yakıt ikmalini sekteye uğrattı, akaryakıt satışlarında kısıtlamalara ve benzin fiyatlarının son üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı. ABD Kongresi, ülkedeki enerji altyapısının daha sıkı koruma altına alınması çağrısında bulunurken Beyaz Saray, yakıt dağıtım şebekesinin yeniden faaliyetlerine başlamasını bir numaralı öncelik haline getirmek; saldırının etkisini değerlendirmek ve daha ciddi aksaklıkları önlemek amacıyla federal görev gücü oluşturdu.

ABD'nin güneydoğusunun, benzin fiyatlarının arttığının görüleceği ilk bölge olması bekleniyor. Colonial Pipeline şirketinin hizmetlerine en çok bağımlı bölge olan ABD'nin güneydoğusu, ülkenin kuzeyinin aksine yakıt ikmali konusunda çok daha az seçeneğe sahip. Bölgede daha önceki kapanmalarda da benzin fiyatlarının hızla yükseldiği görülmüştü. ABD hükümetinin fidye yazılımı saldırısına yönelik soruşturması henüz erken aşamada olmasına rağmen eski bir yetkili ve yakıt sektöründen üç kaynak, saldırının sorumlusunun siber suç örgütü DarkSide olmasından şüpheleniyor. Siber güvenlik uzmanları, DarkSide'ın, hedeflediği kuruluşlardan olabildiğince fazla miktarda fidye almaya çalışan, deneyimli siber suçlulardan oluşan bir grup olduğunu söylüyor. Colonial Pipeline'dan Pazar günü yapılan açıklamada yakıt terminalleri ve müşteri teslimat noktaları arasındaki bazı küçük hatların yeniden açıldığı, ancak ana hattın kapalı kalmaya devam ettiği bildirildi. Şirket, 8 bin 850 kilometre uzunluğundaki hattın tamamının ne zaman açılacağına ilişkin bilgi vermedi.