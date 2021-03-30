ABD’deki sel felaketinde ölü sayısı 7’ye yükseldi

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville’de şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine neden oldu. Tennessee Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle Davidson County’de 5, Cheatham County’de 1 ve Hawkins County’de 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nashville polisi tarafından yapılan açıklamada, su basan bir evsizler kampında 64 yaşındaki bir erkek ve 46 yaşındaki bir kadının cesedine ulaşıldığı, 70 yaşındaki bir kişinin sel sularına kapılmış bir araçta ölü bulunduğu, 65 yaşındaki bir kişinin ise sular altında kalan aracından inmeye çalışırken boğulduğu kaydedildi. İtfaiye şefi William Swann, Nashville’de araçları ve evlerinde mahsur kalan en az 130 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Ulusal meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, Tennessee’nin bazı bölgelerinde şiddetli yağışların etkisini sürdüreceği ifade edildi.

