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  4. ABD’deki Siber Saldırıdan 800’den Fazla İşletme Etkilendi

ABD’deki Siber Saldırıdan 800’den Fazla İşletme Etkilendi

06.07.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesinde hedef alınan yazılım şirketi Kaseya, siber saldırıdan 800 ile 1500 arasında küçük işletmenin etkilendiğini açıkladı

ABD’deki Siber Saldırıdan 800’den Fazla İşletme Etkilendi

ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesinde hedef alınan yazılım şirketi Kaseya, siber saldırıdan 800 ile 1500 arasında küçük işletmenin etkilendiğini açıkladı.

Kaseya, siber saldırının bir tehdit olmadığını ve şirketlerin faaliyetleri için önem taşıyan altyapı üzerinde bir etkisi bulunmadığını bildirdi.

Merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan şirket, 2 Temmuz günü iç ve dış kaynaklardan olası bir saldırı konusunda uyarı aldığını ve bunun üzerine söz konusu yazılıma erişimi derhal durdurduklarını kaydetti.

Siber saldırının Kaseya’nın yazılım hizmetlerini kullanan 50 müşteriyi etkilediği belirtildi.

Kaseya’nın müşterilerinin çoğu şirketin yazılım teknolojisini, dişçi, muhasebeci ya da restoran gibi 30’dan az çalışanı olan küçük işletmelerin bilgi işlem altyapısını yönetmek için kullanan hizmet sağlayıcılardan oluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaseya’nın müşterileri tarafından yönetilen 800 binden fazla yerel ve küçük işletmeden 800’den fazlası siber saldırıdan etkilendi.

Siber saldırıda hedef alınan VSA adlı yazılım, müşteri ağlarının yönetilmesi, güvenlikle ilgili yazılım güncellemelerinin otomatik olarak yapılmasını sağlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden hafta sonunda yaptığı açıklamada, istihbarat dairelerine bu siber saldırıyla ilgili ayrıntılı inceleme yapmaları talimatını verdiğini ve saldırıda Kremlin’in rolünün olması halinde karşılık vereceklerini söylemişti.

Şirket Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi (CISA), İç Güvenlik Bakanlığı ve Beyaz Saray dahil olmak üzere çeşitli hükümet kurumlarının yanısıra siber güvenlik şirketi FireEye Mandiant IR ile birlikte çalıştığını belirtti.

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