HABER

ABD'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 04:55 | Son Güncelleme

ABD'deki silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Florida'nın Jaksonville kenti Şerifi Mike Williams, basına yaptığı açıklamada, saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü daha sonra da kendini vurduğunu belirtti.

Saldırıda 9 kişinin silahla, 2 kişinin de olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralandığını aktaran Williams, şüphelinin kimliğinin Baltimore nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki beyaz erkek David Katz olarak belirlendiğini vurguladı.

Saldırının ardından ABD basınına açıklama yapan bir kaynak ise olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
MHP'nin af teklifi hazırMHP'nin af teklifi hazır
İstanbul’da 251 ticari araç için terör takibiİstanbul’da 251 ticari araç için terör takibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Florida silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'nin af teklifi hazır

MHP'nin af teklifi hazır

İstanbul’da 251 ticari araç için terör takibi

İstanbul’da 251 ticari araç için terör takibi

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.