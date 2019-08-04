HABER

ABD’deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 02:48 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde alışveriş mağazası Walmart’da düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 19’a yükselirken, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.ABD’nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı açıklandı.Teksas’ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan Teksas Polisi, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 yaşında bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

ABD’deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

ABD’nin Teksas eyaletinde alışveriş mağazası Walmart’da düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 19’a yükselirken, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD’nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Teksas’ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan Teksas Polisi, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 yaşında bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis saldırganın fotoğraflarını paylaştı.
Yetkililer, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
18 katlı lüks binanın çatısı alev alev yandı18 katlı lüks binanın çatısı alev alev yandı
13 Yaşındaki Hüseyin’in katil zanlısı Adıyaman’a getirildi13 Yaşındaki Hüseyin’in katil zanlısı Adıyaman’a getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Gerilim zirve yaptı! Çin bayrağını indirdiler

Gerilim zirve yaptı! Çin bayrağını indirdiler

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.