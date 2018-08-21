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ABD’deki Son Nazi Almanya’ya Gönderildi

21.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Amerika’da yaşayan son Nazi olduğuna inanılan 95 yaşındaki Jakiw Palij sınırdışı edilerek Almanya’ya gönderildi. Adalet Bakanlığı, Palij’in Polonya’daki toplama kamplarında gardiyanlık yaptığını, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika’ya göç ettiğinde yetkililere yalan söylemiş olduğunu bildirdi

ABD’deki Son Nazi Almanya’ya Gönderildi

Amerika’da yaşayan son Nazi olduğuna inanılan 95 yaşındaki Jakiw Palij sınırdışı edilerek Almanya’ya gönderildi.

New York kentinin Queens bölgesinde yaşayan Palij, Başkan Trump’ın talimatıyla Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince tutuklandı.

Adalet Bakanlığı, Palij’in Polonya’daki toplama kamplarında gardiyanlık yaptığını, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika’ya göç ettiğinde yetkililere yalan söylemiş olduğunu belirtti.

ABC News televizyon kanalının kaydettiği görüntülerde Palij yetkililer tarafından evinden tekerlekli sandalyeyle çıkartılırken görülüyor.

Palij uzun zamandır sınırdışı edilmeyi bekliyordu.

Palij, Polonya’daki Treblinka toplama kampında çalışmakla suçlanıyor.

Amerika Holokost (Soykırım) Müzesi’ne göre, kampta 1943 yılının Kasım ayında bir günde 6 bin kişi SS subayları tarafından vurularak öldürüldü. Palij’in de bu süreçte Treblinka kampında görev yaptığı belirtiliyor.

1949 yılında Amerika’ya göçen Palij, savaş sırasında Almanya’da doğup-büyüdüğü yerde olduğu şeklinde beyanda bulundu. Palij, 1957’de de Amerikan vatandaşlığına geçti.

Federal yetkililer, Palij’i 2003 yılında buldu ve yalan söylediğini belirledi.

Göçmenlik mahkemesi 2005’te Palij’in Amerikan vatandaşlığını geri aldı ve sınırdışı edilmesine karar verdi.

O süreçte New York Times’a konuşan Palij, Naziler için çalıştığını inkar etti, Naziler’in 18 yaşındayken kendisini zorla askere aldığını söyledi.

Amerikalı yetkililer, Almanya’nın süreci ağırdan alması nedeniyle sınır dışı sürecinin bu kadar uzun sürdüğünü belirtiyor.

Konuya ilişkin kaynaklar, Başkan Trump’ın, Amerika’nın Almanya Büyükelçisi’ne Berlin’e gittiğinde, Palij’in sınırdışı sürecini en önemli önceliği yapmasını söylediğini ifade ediyor.

Palij’in Almanya’da herhangi bir ceza alıp almayacağı bilinmiyor.

Almanya daha önce Palij’i Alman vatandaşı olmadığı için kabul edemeyeceğini belirtmişti.

Ukrayna doğumlu Palij, 13 yıldır New York’un Queens semtinde yaşıyordu.

Protestocular da sık sık Palij’in evi önünde sınır dışı edilmesi için gösteriler düzenliyordu.

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