"ABD'deki 'sözde soykırım' tasarıları engellenmeli"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna sunulan 1915 olaylarının 'Ermeni soykırımı' olarak tanınmasına yönelik tasarılara ilişkin, "S400 konusunu bir kriz haline dönüştüren ABD yönetimindeki bazı çevreler, 24 Nisan'daki sözde soykırımı Türkiye'nin gündemine oturtmak ve bu konuda kendilerince bir gol atmak arayışındalar. Hükümet tarafından ele alınması, bu süre içerisinde diplomatik çabalarını aktif bir şekilde ortaya koyması ve bunu ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerekir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Nisan'ın her yıl sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak kutlandığını hatırlatan Yılmaz, hükümetin bu yıl söz konusu iddialara yönelik daha ciddi önlemler alması çağrısında bulundu.

Yılmaz, Fransa ve İtalya'da bu konuda atılan adımların akabinde ABD Kongresi'ne tasarı sunulduğunu belirterek, daha önce ABD Senatosundan geçmesi engellenen benzer nitelikteki bir tasarının bu yıl kabul edilmesi ihtimali bulunduğunu savundu.