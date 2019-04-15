HABER

"ABD'deki 'sözde soykırım' tasarıları engellenmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: - "(ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna sunulan 1915 olaylarının 'Ermeni soykırımı' olarak tanınması) Hükümet tarafından ele alınması, bu süre içerisinde diplomatik çabalarını aktif bir şekilde ortaya koyması ve ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerekir"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna sunulan 1915 olaylarının 'Ermeni soykırımı' olarak tanınmasına yönelik tasarılara ilişkin, "S400 konusunu bir kriz haline dönüştüren ABD yönetimindeki bazı çevreler, 24 Nisan'daki sözde soykırımı Türkiye'nin gündemine oturtmak ve bu konuda kendilerince bir gol atmak arayışındalar. Hükümet tarafından ele alınması, bu süre içerisinde diplomatik çabalarını aktif bir şekilde ortaya koyması ve bunu ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerekir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Nisan'ın her yıl sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak kutlandığını hatırlatan Yılmaz, hükümetin bu yıl söz konusu iddialara yönelik daha ciddi önlemler alması çağrısında bulundu.

Yılmaz, Fransa ve İtalya'da bu konuda atılan adımların akabinde ABD Kongresi'ne tasarı sunulduğunu belirterek, daha önce ABD Senatosundan geçmesi engellenen benzer nitelikteki bir tasarının bu yıl kabul edilmesi ihtimali bulunduğunu savundu.

Tasarıların kabul edilmesi halinde ABD yönetiminin sözde Ermeni soykırımını resmen soykırım olarak tanıyacağını, bunu reddedenlerle iş birliğinin kesileceğini ve soykırımın ABD eğitim kurumlarında öğretilmeye başlanacağını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl durum farklı ve ciddi. Zira S400, Suriye ve FETÖ ile mücadele konusunda ABD ile farklı bir eksene doğru bir dış politika ayrışması içindeyiz. Kongrede ise Türkiye'ye dönük olumsuz bir hava var. S400 konusunu bir kriz haline dönüştüren ABD yönetimindeki bazı çevreler, 24 Nisan'daki sözde soykırımı Türkiye'nin gündemine oturtmak ve bu konuda kendilerince bir gol atmak arayışındalar. Hükümet tarafından ele alınması, bu süre içerisinde diplomatik çabalarını aktif bir şekilde ortaya koyması ve ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerekir."

Türkiye açısından Ermeni halkının dost olduğunu vurgulayan Yılmaz, Ermeni diasporası ile Ermenistan yönetiminin sözde soykırımın tartışılmadan kabul edilmesini talep ettiğini, Türkiye'nin ise bu konuyu enine boyuna tartışma platformlarına taşıması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin bir uluslararası mahkeme kararı bulunmadığına işaret ederek, buna karşılık Ermeni diasporasının birçok ülke meclisinde "soykırım" iddialarını kabul eden tasarıların kabul edilmesini sağladığını hatırlattı.

Bu iddiaların, Ermeni diasporası tarafından her yıl Türkiye'nin gündemine getirildiğini anımsatan Yılmaz, yeni neslin bu konuda bilgi sahibi olabilmesi için 1915 olaylarının gençlere öğretilmesi, ayrıca bu konudaki yayın sayısının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

PARTNER Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup... Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...
AK Parti'de istifa sonrası hareketlilikAK Parti'de istifa sonrası hareketlilik
AK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktıAK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktı
Anahtar Kelimeler:
24 nisan ABD Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Ermeni S400 Sözde "Ermeni soykırımı" iddiaları

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
AK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.