ABD'deki şüpheli paketler

ABD'de, gönderilen şüpheli paketlerle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, şüpheli paketlerle ilgili olarak, Federal yetkililerin Florida eyaletinde bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda bir kişinin gözaltında olduğunu teyit edebiliriz." ifadesini kullandı.

Flores, yerel saat ile 14.30'da (TSI 21.30) bakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyeceklerini de kaydetti.

ABD'de pazartesi gününden bu yana ABD'nin eski başkanları Barack Obama, Bill Clinton, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski Adalet Bakanı Eric Holder gibi siyasilerin, yanı sıra CNN'in New York ofisi gibi adreslere şüpheli paketler gönderilmişti.

Paketlerden, "boru bombası" adı verilen patlayıcı düzeneği çıkmıştı.

