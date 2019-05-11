ABD’deki tanker kazası sonucu petrol sızıntısı başladı

ABD’de 230 metrelik dev bir petrol tankerinin bir römorköre çarpması sonucu hasar alan tankerin petrol sızdırmaya başladığı kaydedildi.

ABD’nin en işlek limanlarından biri olan Houston Limanı’nın Houston Nakliye Kanalı’nda dün 230 metrelik bir petrol tankeriyle iki mavnayı çeken bir römorkör çarpıştı. ABD Sahil Muhafızlığından yapılan açıklamaya göre çarpışma sonucu, bir mavna alabora oldu. Diğeri ise zarar gördü. Kaza sonrasında mavnaların bir nevi işlenmiş petrol yüklü olduğu ve kimyasal maddenin suya sızmaya başladığı açıklandı.

Toksikoloji ve Çevre Sağlığı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Her mavnada tahmini 25 bin varil işlenmiş kimyasal petrol stoğu yüklüydü. Hasarlı mavnadan bilinmeyen bir miktarda sızıntı oldu. Kıyı boyunca hava takibi yapılıyor. Kıyı komutanlığının önceliği kamu güvenliği. Kabul edilebilir seviyelerin üzerindeki herhangi bir okuma tespit edilirse, acil durum operasyonu gündeme gelecek” denildi.

Sahil Güvenlik ise, “Sylvan Sahili’nden Kemah’a kadar kıyı şeridinde hava izleme gerçekleştiriliyor” açıklamasını yaptı. Yakın şehirlerde yaşayan insanların havada oluşan ağır kokudan rahatsız olmamaları için evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.



PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor