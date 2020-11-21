ABD’deki Türk Doktor Corona Aşısına Güveniyor

Peki aşılar salgını tamamen durdurur mu? Mevsimsel grip için yapılan aşıların yüzde 40 ile 60 arasında, çok da etkin olmayan bir korunma sağladığını hatırlatan uzman bu oranın Corona aşılarında yüzde 90’ın üzerinde olduğunu vurguluyor. Unutmaz, virüsün yok olmayacağını ancak toplumun yüzde 70 ila 80’i aşılandığında yayılma hızının büyük şekilde azalacağına dikkat çekiyor.

Pfizer BionTech aşısının eksi 70 derecede saklanılması koşulunun sadece transfer sırasında gerekli olduğunu, daha sonra beş gün boyunca buzdolabında durabileceğini belirten Unutmaz, üretici firmanın önümüzdeki aylarda bu sorunu çözebileceğini belirtiyor.

Amerika’da Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Derya Unutmaz 20 yılı aşkın süredir çalışmalarını bu ülkede sürdürüyor. Prof. Unutmaz aşı gelişmesinden bir bilim adamı olarak büyük heyecan duyduğunu ve onaylanır onaylanmaz hiç tereddüt etmeden yaptıracağını söylüyor.

Dünyanın dört bir yanında ilaç firmaları ve araştırma merkezleri aşı yarışında zamana karşı yarıştı ve ilk sonuçlar tahmin edilen süreden de önce geldi.

8 ay gibi son derece hızlı bir süreçte birden fazla ilaç şirketinden gelen aşı haberlerine, uzun vadeli yan etkileri kanıtlanmadığından şüpheyle yaklaşan bir kesim de var. Prof. Dr. Unutmaz bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, önümüzdeki zor kış aylarında tüm dünyada vaka sayılarında rekor artışlar yaşanırken Corona’dan korunmak için D vitamini takviyesi, dengeli beslenme, düzenli uyku ve stresten uzak durmak gibi önerilerde bulunuyor. Bağışıklığı çok fazla aktif hale getirebilen şekerli gıdalardan uzak durulması da Unutmaz’ın tavsiyeleri arasında.

Dünyada grip salgınının an itibarıyla yaşanmamasının Corona nedeniyle hayatımıza giren maske kullanımı gibi tedbirlerin sağladığına değinen Prof. Unutmaz, gelecek yılın sonuna kadar aşıya rağmen bu önlemlere devam edilmesinin önemini vurguluyor.

“İki seçeneğiniz var. Ya aşı olacaksınız veya Corona ile enfekte olarak zorunlu aşılanmış oluyorsunuz o şekilde bağışıklık kazanıyorsunuz. Benim tercihim kesinlikle aşı olur. Çünkü orada hem kendinizi korumuş oluyorsunuz hem de RNA tipi aşıların uzun vadeli yan etkileri olacağını düşünmüyoruz. Çünkü bir kod yani virüsün ve yüzeyindeki anahtar kısmını kodlayan bir molekül ve o molekül çok çabuk şekilde yok oluyor. Bu protein üretiliyor bağışıklık sistemine gösteriliyor, eğitiliyor. Bu bakımdan aşının kendisinin ve uzun vadeli bir yan etkisi olması beklenmiyor açıkçası. Kesinlikle aşılar insan sağlığına en fazla pozitif etki etmiş önlem tedbirleridir.”

“Mart-Nisan’a göre şu anda hayatta kalma şansı daha fazla”

Prof. Dr Derya Unutmaz aşılar yaygınlaşana kadar antikor tedavilerinin hayat kurtaracağını şu sözlerle ifade ediyor:

“Elimizdeki tedavileri kullanarak Corona ölümlerini %40 civarında azalttığımızı söyleyebiliriz. Yani Mart-Nisan’a göre şu anda hayatta kalma şansınız biraz daha fazla. Antikor tedavileri yakında geliyor. Sentetik olarak üretiliyor bunlar akıllı füzeler şeklinde. Enfeksiyonun ilk zamanlarında Trump’a da bu kullanıldı. Virüsün hücrelere girmesini önlüyorlar ve şu anda çıkan verilere göre hastaneye yatış oranlarını 3 kat 4 kat azalttı. Bu da riskli kişilere verildiği zaman ölümlerde de 3-4 katlık bir azalma olacak anlamına geliyor.”

