ABD'deki Türk Girişimcilerden Salgın Günlerinde Dayanışma 'Uygulaması'

Türk mühendisler Demirhan Erim ve Can Poyrazoğlu'nun geliştirdiği ULouder adlı uygulama, aynı bölgede yaşayan kişilerin iletişim kurmasını sağlayan bir platform. Uygulama, Corona virüsü salgınının etkili olduğu bölgelerde, sosyal dayanışmanın ve yerel yardımlaşmanın önünü açıyor. Aynı bölgedeki kullanıcıların birbirleriyle etkileşimini sağlayan, bir anlamda yerel işletmelere ve bireylere dijital ortamda seslerini duyurabilme imkanı sunan mobil uygulama ULouder, dijital bir megafon işlevi görevi görüyor. ABD'nin San Francisco kentinde, teknolojinin kalbinin attığı Silikon Vadisi'nde geliştirdikleri uygulamayla, herkesin sesi olmaya çalıştıklarını söyleyen Demirhan Erim programın en önemli özelliğinin, aynı bölgede olan insanların telefon numarası veya isim gibi şahsi bilgileri paylaşmadan birbirleriyle anında bağlantıya geçebildikleri, yerel bir iletişim platformu sunması olduğunu belirtiyor. ''Bölge içindeki birinin ihtiyacı, anında bölgedeki herkese iletilebiliyor. Karşılıklı bir iletişim platformu kurulduğu için insanlar bu ihtiyaçlarını paylaşıyorlar, gönüllüler yaşlılara market alışverişlerinde, eczane alışverişlerinde yardımcı olabileceklerini söylüyorlar. Aynı şekilde komşuların kendi aralarında ihtiyaçlarını, eksikliklerini gidermesi söz konusu," diyen Demirhan Erim, özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılan uygulamanın, Corona virüsü salgınının ardından daha da işlevsel bir hale geldiğini söylüyor.

"Yerel dayanışmanın önemi son zamanlarda oldukça arttı'' diyen Erim, ''Devletler, kurumlar ellerinden geleni yapıyor. Ama vatandaşların da birbirine karşı sorumlulukları var ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bizim programımız yerel dayanışmayı arttırıyor,'' diye konuşan Erim, bu dönemde kişilerin, hastanelerden, doktorlardan, kurumlardan gelecek desteklerin yetersiz olabileceğini de düşünüp, birbirlerine yardım etmeye başladığını sözlerine ekliyor. Corona virüsü salgınıyla eski alışkanlıklarımızın yerini, yenilerinin aldığı, yasakların ve kısıtlamaların yaşamlarımızın seyrini değiştirdiği bugünlerde bu uygulama, kullanıcılarına, 'yalnız değilsiniz' mesajı veriyor. ''Hepimiz tek başımıza evde otursak da, bilelim ki mahalle olarak biz hep birlikte, birbirimize destek oluyoruz. Bir ihtiyaç olduğunda birbirimizin kapısındayız, birbirimize o kadar yakınız,'' ifadelerini kullanan Erim, şöyle bir örnek paylaşıyor: ''Geçenlerde Londra'da bir paylaşım gördüm; hamile bir hanımefendi merdivenlerden düşmüş, ambulansı aramışlar, gelmemiş. Hastaneye de gelmeyin demişler.Hamile olduğu için virüs vakasından daha çok korkuyorlar ama ortada bir kırık çıkık durumu söz konusu olabilir. Çok panik olmuşlardı ve etrafta ortopedist arıyorlardı. Yani bizim programımızın orada yaygın olması, bu tip acil durumlarda da çok faydalı olabilir. Orada bir müdahale yapılması söz konusu olamazdı belki ama insanların motivasyon, moral gibi konularda da desteğe büyük ihtiyacı var."