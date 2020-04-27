ABD'deki Türk Girişimcilerden Salgın Günlerinde Dayanışma 'Uygulaması'

Türk mühendisler Demirhan Erim ve Can Poyrazoğlu'nun geliştirdiği ULouder adlı uygulama, aynı bölgede yaşayan kişilerin iletişim kurmasını sağlayan bir platform. Uygulama, Corona virüsü salgınının etkili olduğu bölgelerde, sosyal dayanışmanın ve yerel yardımlaşmanın önünü açıyor.
Aynı bölgedeki kullanıcıların birbirleriyle etkileşimini sağlayan, bir anlamda yerel işletmelere ve bireylere dijital ortamda seslerini duyurabilme imkanı sunan mobil uygulama ULouder, dijital bir megafon işlevi görevi görüyor.
ABD'nin San Francisco kentinde, teknolojinin kalbinin attığı Silikon Vadisi'nde geliştirdikleri uygulamayla, herkesin sesi olmaya çalıştıklarını söyleyen Demirhan Erim programın en önemli özelliğinin, aynı bölgede olan insanların telefon numarası veya isim gibi şahsi bilgileri paylaşmadan birbirleriyle anında bağlantıya geçebildikleri, yerel bir iletişim platformu sunması olduğunu belirtiyor.
''Bölge içindeki birinin ihtiyacı, anında bölgedeki herkese iletilebiliyor. Karşılıklı bir iletişim platformu kurulduğu için insanlar bu ihtiyaçlarını paylaşıyorlar, gönüllüler yaşlılara market alışverişlerinde, eczane alışverişlerinde yardımcı olabileceklerini söylüyorlar. Aynı şekilde komşuların kendi aralarında ihtiyaçlarını, eksikliklerini gidermesi söz konusu," diyen Demirhan Erim, özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılan uygulamanın, Corona virüsü salgınının ardından daha da işlevsel bir hale geldiğini söylüyor.
"Yerel dayanışmanın önemi son zamanlarda oldukça arttı'' diyen Erim, ''Devletler, kurumlar ellerinden geleni yapıyor. Ama vatandaşların da birbirine karşı sorumlulukları var ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bizim programımız yerel dayanışmayı arttırıyor,'' diye konuşan Erim, bu dönemde kişilerin, hastanelerden, doktorlardan, kurumlardan gelecek desteklerin yetersiz olabileceğini de düşünüp, birbirlerine yardım etmeye başladığını sözlerine ekliyor.
Corona virüsü salgınıyla eski alışkanlıklarımızın yerini, yenilerinin aldığı, yasakların ve kısıtlamaların yaşamlarımızın seyrini değiştirdiği bugünlerde bu uygulama, kullanıcılarına, 'yalnız değilsiniz' mesajı veriyor.
''Hepimiz tek başımıza evde otursak da, bilelim ki mahalle olarak biz hep birlikte, birbirimize destek oluyoruz. Bir ihtiyaç olduğunda birbirimizin kapısındayız, birbirimize o kadar yakınız,'' ifadelerini kullanan Erim, şöyle bir örnek paylaşıyor:
''Geçenlerde Londra'da bir paylaşım gördüm; hamile bir hanımefendi merdivenlerden düşmüş, ambulansı aramışlar, gelmemiş. Hastaneye de gelmeyin demişler.Hamile olduğu için virüs vakasından daha çok korkuyorlar ama ortada bir kırık çıkık durumu söz konusu olabilir. Çok panik olmuşlardı ve etrafta ortopedist arıyorlardı. Yani bizim programımızın orada yaygın olması, bu tip acil durumlarda da çok faydalı olabilir. Orada bir müdahale yapılması söz konusu olamazdı belki ama insanların motivasyon, moral gibi konularda da desteğe büyük ihtiyacı var."
Söz konusu uygulamanın, Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü ve en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da da toplumsal destek için bir araç haline dönüştüğünü anlatan Demirhan Erim, "İtalya'da bu programı izolasyondan arınmak, seslerini duyurup, komşularıyla iletişim kurabilecekleri bir sosyal mecra olarak kullanıyorlar. Bunun yanı sıra, acil ihtiyaçlarını paylaştıkları, birbirlerinin yardımıyla eksikliklerini giderdikleri, gönüllülerin yaşlılara market ve eczane alışverişlerinde yardımcı olduğu, belli bir ihtiyacın yine o mahalle içinde giderildiği bir platform olarak kullanılıyor. İtalya'da ilk kez Bari şehrinde kullanılmaya başlandı ve büyümeye devam ediyoruz,''dedi.
'Bu virüsü yenebilmenin tek yolu evinizde, güvende kalmak,' diyen İtalyan Mattie Lioce de uygulamanın, salgınla mücadele eden Bari sakinlerinin seslerini duyurmalarına yardım ettiğini söylüyor. Lioce, ''İtalya'da geçerli bir nedeni olmadan evden çıkanlar, 3000 Euro cezaya çarptırılıyor. İşte bu zor günlerde ULouder uygulaması bize çok yardımcı oluyor. Herhangi bir takip sistemine ihtiyaç duymadan yerel halkı anında ve otomatik olarak birbirine bağlıyor. Bu uygulama üzerinden, İtalyanlar balkonlardan katıldıkları eylemleri organize edebiliyor, çevrelerindeki yaşlılara destek verebiliyor. Artık sesimiz çok daha yüksek çıkıyor,'' şeklinde konuşuyor.
Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, Corona virüsünün hayatımızın her alanını etkilediği bu zor günlerde, ortak bir iletişim ağı kurma ve mahalle kültürünü dijital ortamda yaşama fırsatı sunuyor.