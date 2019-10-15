HABER

ABD'deki Türk öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 21:59 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyet gösteren Türk öğrenci dernekleri, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek için ortak açıklama yaptı - Açıklamadan: - "ABD'de bulunan binlerce Türk öğrenci adına, Türkiye'nin, meşru güvenlik endişelerinden kaynaklı, yerinden edilmiş Suriyeli Kürt, Türkmen ve Arapların güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşüne yol açacak, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" - "Aynı dili ve tonu kullanan yetkili makamların ve medyanın, nefreti harekete geçirmesinden dolayı, burada yaşayan Türk kökenli insanlar olarak gerçeklerin siyasallaştırılmasından endişeliyiz"

ABD'de eğitim gören Türk öğrencilerin oluşturduğu öğrenci dernekleri, ortak açıklama yaparak, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Aralarında Harvard ve Massachusetts Teknik Enstitüsü (MIT) gibi ülkenin önde gelen okullarının da bulunduğu 20 üniversitede faaliyet gösteren 11 Türk öğrenci derneği, Türkiye'ye destek için ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'de bulunan binlerce Türk öğrenci adına, Türkiye'nin, meşru güvenlik endişelerinden kaynaklı, yerinden edilmiş Suriyeli Kürt, Türkmen ve Arapların güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşüne yol açacak, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz." denildi.

- "Türkler ve Kürtlerin yüzyıllara dayanan kardeşliği vardır"

Türkiye'nin, bölgede yaşayan sivil halka zarar gelmemesi için bütün önlemleri aldığının altı çizilen açıklamada, özellikle ABD kamuoyunda oluşturulan yanlış söylemler eleştirilerek, "Türkler ve Kürtlerin yüzyıllara dayanan kardeşliği vardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin, DEAŞ terörüne karşı diğer bir terörist örgüt olan PKK/YPG/SDG ile iş birliği yapmasının tehlikesine dikkat çekilerek, "Teröristler bulundukları yere asla istikrar, refah ve demokrasi getirmez, getiremeyecektir. Öte yandan Türkiye, bölgedeki barış ve sükunetin devamı için mücadele etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

ABD'li yetkililere ve medyaya, bu tarihi dönemde, bulundukları pozisyonu objektif ve sivil bir şekilde yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Aynı dili ve tonu kullanan yetkili makamların ve medyanın, nefreti harekete geçirmesinden dolayı, burada yaşayan Türk kökenli insanlar olarak gerçeklerin siyasallaştırılmasından endişeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Ömerli Barajı'nda cinayetÖmerli Barajı'nda cinayet
STK’lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destekSTK’lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı destek için ortak açıklama Türk öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci dernekleri

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.