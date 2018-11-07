ABD'deki Türk Toplumundan İki Aday da Seçim Yarışında

Amerika’da bugün yapılan ara seçimlerde Türk-Amerikan toplumunun iki üyesi de farklı pozisyonlar için yarışıyor. Bu yılki seçimler Amerika’daki Türkler’in politik hayata katılımları açısından bir ilke sahne olabilir. İlk kez bir Türk-Amerikalı’nın bir eyalet meclisine milletvekili olarak girmesi ihtimali yüksek. Bir yandan da, Türk-Amerikan lobi kuruluşları Kongre’de özellikle son yıllarda daha da artan Türkiye aleyhine havayı yeni dönemle birlikte tersine çevirme yönünde yoğun gayret gösteriyor. Amerika Türk Koalisyonu (TCA) da, Türkiye’yle Amerika arasındaki diyalog ve işbirliğini geliştirmek, Amerikalı Türkler’in çıkarlarını korumak ve Türkiye’yi Amerikalılar’a tanıtmak gibi amaçlarla faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Özellikle de Kongre’yle ilişkiler üzerine odaklanan TCA’in başkanı Lincoln McCurdy VOA Türkçe’ye bugünkü ara seçimlerin Amerika’da yaşayan Türk toplumu açısından önemini anlattı. Türk-Amerikalıların gözü iki aday üzerinde Seçimlerde Türkiye’nin ve Amerika’da yaşayan Türk toplumunun gözü iki aday üzerinde olacak. McCurdy şunları söyledi:

“Bugün oy pusulalalarında Türk-Amerikan toplumunun iki üyesi de var. İlki Maryland’da Eyalet Meclisi için, ikincisi de Ohio eyaletinin Montgomery ilçesi idaresindeki bir pozisyon için yarışıyor. Maryland’deki aday Lauren Arıkan. Amerikalı ama bir Türk-Amerikalı’yla evli. Cumhuriyetçi Parti’den yarışıyor, seçim bölgesi de Cumhuriyetçi ağırlıklı. Dolayısıyla kazanma ihtimali yüksek. Eğer kazanırsa, Amerika genelinde ilk kez bir eyalet meclisinde Türk soyadlı bir kişi görev alacak. Türk-Amerikalılar açısından tarihi bir an olacak. Diğer aday da Cumhuriyetçi, Türk ve Azeri kökenli Adil Baguirov. Türk-Amerikalı’yla evli. Onun da kazanma şansı yüksek.” McCurdy, aslında bu yıl seçimlere katılan Türk-Amerikalılar’ın sayısının geçmişe göre yüksek olduğunu, ilk başta 6 adayın olduğunu ancak bunlardan 4’ünün ön seçimleri kaybettiğini söyledi. “Çok iyi bir pozisyonda olacağız” McCurdy, Amerikan siyasi hayatında Türkler’in etkisini arttırmak, Amerikalı Türkler veya Türk dostlarından destek bulmak için faaliyetler yürüten “10 Bin Türk” kampanyası ve Türk-Amerikan siyasi eylem komiteleriyle ilgili de bilgiler verdi.

“10 Bin Türk” kampanyası, beş Türk-Amerikan siyasi eylem komitesiyle (PAC) birlikte çalışan, çalışmaları koordine eden bir çatı yapı konumunda. PAC’ler Amerikan yasalarına göre adaylar ya da siyasi partiler için para toplama iznine sahip tek yasal varlık. Ülke genelinde 5 Türk-Amerikan PAC’ine sahibiz. 2007’den bu yana faaliyet gösteriliyor ve o yıldan beri siyasi partilere ve bireysel adaylara 2 milyon dolara yakın katkıda bulunuldu. Sözkonusu 5 Türk-Amerikan PAC’i partiler üstü; hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçi adayları destekliyorlar. Bölgeye göre değişiyor. California, Teksas, Chicago, Maryland ve Washington’da Türk-Amerikan PAC’leri var. Maryland’daki Amerika’nın kuzeydoğusuna bakıyor. Bu seçimlerde de 5 Türk-Amerikan PAC’i hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler’e 300 bin doların üzerinde para katkısında bulundu ve 69 adayı destekledi. Bu 69 adaydan yaklaşık 28’i kadın. Kongre’deki Türk-Amerikalı kadınları temsil etmek isteyen, onların sesi olacak kadın adayları destekleme yönünde ekstra çaba sergiledik. Bence yeni Kongre’de bunun yararı olacak. Bu kadın adayların çoğu muhtemelen seçimi kazanacak. Onları desteklediğimiz için de çok iyi bir pozisyonda olacağız.”

“Türk Dostluk Grubu’nun üye sayısı düşecek ama bu normal, tekrar arttırmak için çalışacağız” McCurdy, Kongre’deki Türk Dostluk Grubu’nun halen 134 üyesi olduğunu, ancak seçimlerden sonra bu sayının ilk aşamada düşebileceğini söyledi. “Bu yılki seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde büyük değişik olacak. Birçok kişi ya emekli oluyor ya da başka pozisyonlar için yarışıyor. Dolayısıyla Türkiye Dostluk Grubu’nun üye sayısı 100’ün altına düşebilir. Ama bu çok normal. Yeni Kongre’nin göreve başlamasıyla birlikte, seçilmiş yeni üyeleri Türkiye Dostluk Grubu’na katılmaya teşvik etmek için biz de çalışmaya başlayacağız.” “Türkiye’yle yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar” McCurdy’ye, Kongre’deki yeni dönemde özellikle son yıllarda Türkiye’ye karşı daha artan olumsuz havanın değişme ihtimalini sorduk. “Yeni bir başlangıç dolayısıyla bunu fırsat olarak kullanmalıyız. Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması, gerilimi önemli çapta düşürdü. Benim konuştuğum kişiler de Türkiye’yle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Dolayısıyla umarım yeni bir ivme başlatılabilir.”