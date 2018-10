ABD'deki Türk Yapımcı ve Besteci Ayhan Şahin 10. Yılını Kutluyor

New York Üniversitesi'nin sanat okuluna (TISCH) kabul edildiğini kaydeden Şahin, ''New York Üniversitesi’nin TISCH diye ayrı bir okulu var sanat üzerine. Oradaki bir programa denk geldi benim geçişim. Oraya başvurmuştum ve kabul edildim 2000 senesinde. Ve 2000 senesinde New York’a taşındım. Türkiye’de her şeyi bıraktık artık. İş, güç, aile, elimde öyle iki tane bavulla geldim buraya.

Ayhan Şahin besteci ve yapımcı kimliğinin yanı sıra bazı şarkılarını da kendisi seslendiriyor. Son parçası ''Where do you want to be tomorrow'' bunlardan birisi.

​Celine Dion, Şahin için telefon mesajı kaydetmiş

Ayhan Şahin, ABD'de Celine Dion ile tanışma hikayesini de paylaştı.

Bir gazeteci arkadaşıyla konseri öncesi Celine Dion'u ziyaret ettiklerini anlatan Şahin, sohbet sırasında Dion'un kendisine telefon mesajı kaydettiğini söyledi.

Şahin, rica üzerine Celin Dion'un bunu ilk kez yaptığını belirterek, ''Hi this is Celine, you reached Ayhan please leave your massege'' (Merhaba ben Celine. Ayhan'ın telefonuna ulşatınız. Lütfen mesajınızı bırakın) şeklinde kayıt yaptığını belirtti.

Celine Dion'un eşinin kaydı beğenmemesi üzerine ünlü şarkıcının 15 dakika mesaj için uğraştığını anlatan Şahin, ''Bu şekilde 10-15 dakika geçmiş haberimiz bile yok. Sahne ekibi orada bekliyor. 'Sahneye çıkmanız gerekiyor, herkes bekliyor sizi' falan dediler. 15 dakika gecikmeli olarak çıktı sahneye. Biz de tiyatronun ön tarafına geldik yerlerimize oturduk. Celion Dion çıktı sahneye ve 'Kusura bakmayın New York’tan beni ziyarete gelen önemli arkadaşlarım vardı, dalmışız' dedi.'' diye konuştu.