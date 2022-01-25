HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’deki Uçakların Yüzde 90’ına 5G Onayı

ABD’deki Uçakların Yüzde 90’ına 5G Onayı

25.01.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), C bandında yer alan yeni 5G teknolojisinin kullanılmaya başlandığı yerlerdeki havalimanlarında düşük görüş koşullarında iniş yapabilecek uçak modellerine yenilerini ekledi

ABD’deki Uçakların Yüzde 90’ına 5G Onayı

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), C bandında yer alan yeni 5G iletişim altyapılarının kurulduğu havalimanlarında düşük görüş koşullarında iniş yapabilecek uçak modellerine yenilerini ekledi.

FAA, irtifa ölçen 7 altimetreye daha izin verildiğini ve onaylanan altimetrelerin sayısının 20’ye çıktığını açıkladı. Şu anda 20 altimetreden birine sahip uçak modelleri arasında tüm Boeing 717, 737, 747, 757, 767, 777, 787 MD-10/-11; Airbus A300, A310, A319, A220, A320, A321, A330, A340, A350, A380; Embraer 120, 170 ve 190 bölgesel jet; Tüm CL-600/CRJ bölgesel jetleri; DHC-8 ve ATR turboproplar var.

Son izinlerle birlikte ABD ticari havacılık filosunun yaklaşık %90'ına, yeni 5G servislerinin olduğu havalimanlarında düşük görüşlü iniş yapmasının yolu açıldı.

FAA geçen hafta, "bazı altimetrelerin 5G dalgalarına karşı çok hassas olacağını" ve 5G kurulumlarının yakınında düşük görüşlü inişler yapmasının yasaklanacağını söylemişti

AT&T ve Verizon da 18 Ocak’ta, C bandındaki yeni 5G hizmetini etkinleştirmiş olsalar bile, önemli havaalanlarının yakınında yeni telekomünikasyon kulelerinin açılmasını erteleme konusunda anlaşmışlardı.

Altimetreler, kötü hava koşullarındaki inişlerde irtifa yani yerden yükseklik hakkında veri vermek için kullanılıyor.

Reuters kaynaklarına göre Verizon, havaalanları yakınındaki yaklaşık 500 kuleyi veya planlanan açılışların %10'undan azını geçici olarak devreye sokmuyor. Mobil operatörler ve Biden yönetimi de kalıcı bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Geçen hafta birçok uluslararası havayolu şirketi, ABD’de yeni 5G sistemi nedeniyle uçuşlarını iptal etti ya da uçak modellerini değiştirdi. Havayolu şirketleri yeni teknolojinin devreye sokulmasının uçaklarda teknik sorun yaratacağını iddia ediyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştüABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

İmamoğlu'na eleştiri! "Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz"

İmamoğlu'na eleştiri! "Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz"

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.