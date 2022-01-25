ABD’deki Uçakların Yüzde 90’ına 5G Onayı

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), C bandında yer alan yeni 5G iletişim altyapılarının kurulduğu havalimanlarında düşük görüş koşullarında iniş yapabilecek uçak modellerine yenilerini ekledi.

FAA, irtifa ölçen 7 altimetreye daha izin verildiğini ve onaylanan altimetrelerin sayısının 20’ye çıktığını açıkladı. Şu anda 20 altimetreden birine sahip uçak modelleri arasında tüm Boeing 717, 737, 747, 757, 767, 777, 787 MD-10/-11; Airbus A300, A310, A319, A220, A320, A321, A330, A340, A350, A380; Embraer 120, 170 ve 190 bölgesel jet; Tüm CL-600/CRJ bölgesel jetleri; DHC-8 ve ATR turboproplar var.

Son izinlerle birlikte ABD ticari havacılık filosunun yaklaşık %90'ına, yeni 5G servislerinin olduğu havalimanlarında düşük görüşlü iniş yapmasının yolu açıldı.

FAA geçen hafta, "bazı altimetrelerin 5G dalgalarına karşı çok hassas olacağını" ve 5G kurulumlarının yakınında düşük görüşlü inişler yapmasının yasaklanacağını söylemişti

AT&T ve Verizon da 18 Ocak’ta, C bandındaki yeni 5G hizmetini etkinleştirmiş olsalar bile, önemli havaalanlarının yakınında yeni telekomünikasyon kulelerinin açılmasını erteleme konusunda anlaşmışlardı.

Altimetreler, kötü hava koşullarındaki inişlerde irtifa yani yerden yükseklik hakkında veri vermek için kullanılıyor.

Reuters kaynaklarına göre Verizon, havaalanları yakınındaki yaklaşık 500 kuleyi veya planlanan açılışların %10'undan azını geçici olarak devreye sokmuyor. Mobil operatörler ve Biden yönetimi de kalıcı bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Geçen hafta birçok uluslararası havayolu şirketi, ABD’de yeni 5G sistemi nedeniyle uçuşlarını iptal etti ya da uçak modellerini değiştirdi. Havayolu şirketleri yeni teknolojinin devreye sokulmasının uçaklarda teknik sorun yaratacağını iddia ediyordu.

