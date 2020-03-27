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ABD'deki vaka sayası Çin'i geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Amerikalı uzmanlar, ABD'nin koronavirüs salgınından diğer ülkelere oranla daha fazla etkileneceğini tahmin ediyor.

ABD'deki vaka sayası Çin'i geçti

Ülkedeki vaka sayısı Çin ve İtalya'yı geçti.ABD'de koronavirüs vakalarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin Cuma günü açıkladığı son verilere göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı Çin ve İtalya'yı geçerek 85 bin 900'e yükseldi. Güncel verilere göre şu anda Çin'de 81 bin 700, İtalya'da da 80 bin 500 teyitli koronavirüs vakası bulunuyor. ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise psikolojik sınır olan bini geçmiş durumda. Cuma sabahı itibariyle çoğu New York'ta olmak üzere bin 296 kişi ABD'de hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs sayılarının yüksek olmasının ABD'de çok fazla test yapılmasından kaynaklandığını söylerken uzmanlar ABD'nin henüz çok sayıda bölgede test yapılmadığına ve bunun vaka sayısını arttırabileceğine işaret ediyor. Ülkenin birçok bölgesindeki doktorlar ve hastane çalışanları da koruyucu kıyafetler, maske ve test kitleri konusunda eksiklikler yaşandığını aktarıyor.

Çin ve ABD işbirliğini artıracak

Salgınla ilgili olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir telefon görüşmesi yapan Trump da Twitter hesabından Çin'le salgına karşı işbirliğini geliştireceklerini açıkladı. Trump, Çin'in virüsle mücadele konusunda ilerleme kaydettiği, buna büyük saygı duyduğunu ve artık daha yakın çalışacakları mesajını paylaştı.

Şi de Çin devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, sadece uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi halinde başarı sağlanabileceğini söyledi. ABD'ye destek teklifinde bulunan Şi, "Çin, şu anda ABD'de yaşanan zor durumu anlıyor ve imkanları çerçevesinde yardıma hazır" şeklinde konuştu.

Trump'ın açıklaması eleştirilere neden olmuştu

ABD'li yetkililerin virüsün başlangıcında Çin'le ilgili açıklamaları tartışmalara neden olmuştu. Trump, koronayı "Çin virüsü" diye tanımlamış, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da açıklamalarında sıklıkla "Vuhan virüsü" ifadesini kullanmıştı.

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2, ilk olarak geçen yılın sonunda Çin'in Hubei vilayetinin Vuhan kentinde ortaya çıktı. Çin'den yapılan resmi açıklamalara göre alınan önlemler sonucunda yeni vaka sayısında önemli oranda düşüş var.

Dünya genelinde ise son verilere göre teyitli vaka sayası yarım milyonu açtı.

dpa,AFP/HS,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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