ABD'deki Wikileaks soruşturması

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Manning, hapiste cinsiyet değiştirdikten sonra ismi olan Bradley yerine Chelsea'yi seçti.

Chelsea Manning'in yine soruları yanıtlamayı reddedeceği ve tekrar hapse girme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

FALLS CHURCH (AA) - ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan hüküm giyen, eski ABD askeri Chelsea Manning, Wikileaks'i soruşturan federal büyük jüriye ifade vermeyi reddettiği için 2 aydır tutulduğu cezaevinden salıverildi.

ABD Adalet Bakanlığı geçen ay Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, Chelsea Manning ile gizli anlaşma yapma suçlaması yöneltmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Londra'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Assange'ın "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi hırsızlığı" olayında rol aldığı, Manning ile Wikileaks'e gizli kayıtların aktarılması için telefon görüşmeleri yaptığı, bu görüşmeler esnasında Assange'ın kendisine daha fazla bilgi sağlaması için Manning'i cesaretlendirdiği iddia edilmişti.

