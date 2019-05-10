HABER

ABD'deki Wikileaks soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Soruşturma için ifade vermeyi reddeden eski ABD askeri Chelsea Manning 2 ay gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı

FALLS CHURCH (AA) - ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan hüküm giyen, eski ABD askeri Chelsea Manning, Wikileaks'i soruşturan federal büyük jüriye ifade vermeyi reddettiği için 2 aydır tutulduğu cezaevinden salıverildi.

Avukatları, mahkeme kararına uymama suçlamasıyla 62 gündür Virginia'da Alexandria Cezaevi'nde gözaltında tutulan 31 yaşındaki Manning'in serbest bırakıldığını açıkladı.

Manning'in, mevcut büyük jürinin görev süresi sona erdiği için serbest kaldığı, cezaevinden ayrılır ayrılmaz yeni büyük jüriye 16 Mayıs'ta ifade vermesi talebiyle mahkeme celbi aldığı belirtildi.

Chelsea Manning'in yine soruları yanıtlamayı reddedeceği ve tekrar hapse girme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Eski ABD askeri Manning, 2010'da gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırmış, 2013'te 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama, 7 yıl cezaevinde kalmasının ardından Manning'i Ocak 2017'de affetmişti.

Manning, hapiste cinsiyet değiştirdikten sonra ismi olan Bradley yerine Chelsea'yi seçti.

ABD Adalet Bakanlığı geçen ay Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, Chelsea Manning ile gizli anlaşma yapma suçlaması yöneltmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Londra'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Assange'ın "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi hırsızlığı" olayında rol aldığı, Manning ile Wikileaks'e gizli kayıtların aktarılması için telefon görüşmeleri yaptığı, bu görüşmeler esnasında Assange'ın kendisine daha fazla bilgi sağlaması için Manning'i cesaretlendirdiği iddia edilmişti.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Hakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtıHakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtı
Sebze fidesine talep arttıSebze fidesine talep arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Chelsea Manning Wikileaks

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama: Yargıya olan güveni olumsuz etkilemekte

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

Polisi şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

İzmir merkezli 11 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika Tunceli'de teröre üst düzey darbe! Bakanlık kimliklerini duyurdu

Teröre teröre üst düzey darbe!

Cuma mesajları 10 Mayıs - Mübarak Ramzan ayında Hayırlı Cumalar

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.