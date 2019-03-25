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ABD'deki Yahudilerden "Golan" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 21:57 | Son Güncelleme

Ortodoks Yahudiler, Beyaz Saray önünde toplanarak ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararını protesto etti - Grup adına yapılan açıklamadan: - "Gerçek Yahudi Hahamlar asla İsrail devletini veya Golan Tepelerini İsrail'in bir parçası olarak tanımadı"

WASHINGTON (AA) - ABD'de yaşayan Ortodoks Yahudiler, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesi sırasında, ABD'nin, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanımasını protesto etti.

Hasidik Yahudilerinin sivil toplum kuruluşu "Uluslararası Neturei Karta"nın, Beyaz Saray önünde organize ettiği protestoya yüzlerce Ortodoks Yahudi katıldı.

Protestoculara, Siyonizm Karşıtı Ortodoks Hahamlar Derneğinden hahamlar da destek verdi.

Grup adına yapılan açıklamada, "Gerçek Yahudi Hahamlar asla İsrail devletini veya Golan Tepelerini İsrail'in bir parçası olarak tanımadı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki abluka ve saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunan göstericiler, Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanıma kararını protesto etti.

Geçen yıl dünyada büyük tepki ile karşılanmasına rağmen Trump yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza atmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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