ABD’deki Yangınlardan Çıkan Duman Avrupa’ya Ulaştı

Amerika’nın batısını etkisi altına alan yangınları söndürmek için itfaiye ekipleri günlerdir süren çalışmalarına devam ederken yangınlardan yayılan duman Avrupa’ya kadar ulaştı.
Yangının yeni merkezi konumuna gelen Oregon’da ve diğer eyaletlerde binlerce kişi tahliye edildi.
Başkan Donald Trump, Salı gecesi Oregon Valisi’nin talebi üzerine eyaleti federal afet bölgesi ilan etti. Böylece acil durum müdahale ve yardım operasyonları için federal devletten eyalete kaynak aktarılabilecek.
Oregon, California ve Washington eyaletlerinde Ağustos ayından bu yana 1,8 milyon hektar alan yandı. Birçok küçük kasaba ve binlerce ev kül oldu. En az 34 kişi hayatını kaybetti.
Federal Acil Durum Dairesi (FEMA), Oregon’daki yardım çalışmalarına 1,2 milyon dolar ayırdığını ve bölgeye beş ayrı arama kurtarma ekibi gönderdiğini bildirdi.
İtfaiye ekipleri alevlere karşı mücadeleyi sürdürürken kurtarma ekipleri yangından etkilenen evlerde kayıp olarak ilan edilen kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Bilim adamlarının kapsamı ve yıkıcılığı açısından ‘‘emsali görülmemiş’’ olarak değerlendirdiği yangınlar, gökyüzüne yaydıkları duman ve is nedeniyle zaten Corona virüsü salgını tehdidi altındaki kamu sağlığına ikinci bir tehdit oluşturuyor.
Avrupalı bilimadamları da yangının kıtaya kadar ulaşan dumanını takip ediyor. Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer İzleme Birimi (CAMS) yangınların düzeyini ve dumanın ABD’den öteye seyahatini yakından takip ediyor.
CAMS bilim adamlarından Mark Parrington, yangının dumanının 8 bin kilometre öteye ulaşmasının şiddetinin ve kapsamının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Oregon’da geçen hafta sekiz kişi yangınlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Ağustos ortasında California’da hayatı olumsuz etkileyen yangınlar geçen hafta Oregon ve Washington eyaletlerini etkisi altına almaya başlamıştı. Bu yangınların büyük kısmı rekor sıcaklıklar ve havanın kuru olmasından kaynaklanan şimşek fırtınaları tarafından tetiklendi, şiddetli rüzgarlarla yayıldı.
Hava koşullarının bu hafta iyileşmesi itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesini kolaylaştırdı.
California İtfaiye Teşkilatı 16.600 itfaiye görevlisinin 25 büyük yangınla hala mücadele halinde olduğunu ortaya koydu.