ABD’deki Yangınlardan Çıkan Duman Avrupa’ya Ulaştı

Amerika’nın batısını etkisi altına alan yangınları söndürmek için itfaiye ekipleri günlerdir süren çalışmalarına devam ederken yangınlardan yayılan duman Avrupa’ya kadar ulaştı.

Yangının yeni merkezi konumuna gelen Oregon’da ve diğer eyaletlerde binlerce kişi tahliye edildi.

Başkan Donald Trump, Salı gecesi Oregon Valisi’nin talebi üzerine eyaleti federal afet bölgesi ilan etti. Böylece acil durum müdahale ve yardım operasyonları için federal devletten eyalete kaynak aktarılabilecek.

Oregon, California ve Washington eyaletlerinde Ağustos ayından bu yana 1,8 milyon hektar alan yandı. Birçok küçük kasaba ve binlerce ev kül oldu. En az 34 kişi hayatını kaybetti.

Federal Acil Durum Dairesi (FEMA), Oregon’daki yardım çalışmalarına 1,2 milyon dolar ayırdığını ve bölgeye beş ayrı arama kurtarma ekibi gönderdiğini bildirdi.

İtfaiye ekipleri alevlere karşı mücadeleyi sürdürürken kurtarma ekipleri yangından etkilenen evlerde kayıp olarak ilan edilen kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.