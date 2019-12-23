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ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı

23.12.2019 08:46 | Son Güncelleme

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşanan kaza sonucu 60'dan fazla araç birbirine girdi. Eyaletler arası karayolunda yaşanan zincirleme kazada ikisi ağır, en az 50 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıklayan polis, sis ile buzlanmanın kazaya neden olmuş olabileceğini duyurdu.

ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı

Pazar günü yaşanan kazaya ilişkin görüntülerde, metrelerce uzunlukta bir zincirde araçların birbirne girdiği görülüyor.

Kurtarma ekipleri üst üste araçların arasında dikkatle ilerleyerek, yaralılara ulaşmaya çalıştı.

Damaged vehicles are seen after a crash on I-64 in York County, Virginia, December 22, 2019

Kaza sonucu kapanan trafiğin ancak saatler sonra açılabildiği belirtildi.

Associated Press ajansına konuşan bir tır şoförü, sis nedeniyle yavaşladığı sırada önündeki araçların üst üste dizilmeye başladığını gördüğünü aktardı.

Damaged vehicles are seen after a crash on I-64 in York County, Virginia, December 22, 2019

Ivan Levy isimli şoförün eşinin de başka bir araçta olduğu ve kazaya karıştığı bildirildi. Kadının yaralı olduğu ama durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel tatili öncesi çok sayıda kişi yollara çıkmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Virginia eyaleti ABD zincirleme kaza trafik

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