ABD’den 11 Çinli Şirkete Daha Uygur Politikası Nedeniyle Yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’in batısındaki Şincan bölgesinde Uygur azınlığa karşı yapılan insan hakları ihlalleri nedeniyle 11 Çinli şirketi daha ekonomik yaptırım listesine ekledi.

Bakanlık, bu şirketlerin Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlık gruplarının zorla kamplarda çalıştırdığını bildirdi. Bakanlık, listeye eklenen Çinli firmalar arasında birçok tekstil firması ile Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlığın daha fazla baskılanması için genetik analiz yapan iki firmanın da yer aldığını kaydetti.

Bu firmalar, ABD’nin Çin’in Uygur azınlığa yönelik baskısı nedeniyle yaptırım uyguladığı üçüncü grup şirketler arasında yer alıyor. Daha önce Trump yönetiminin Çin’in Şincan’daki baskı politikasına katkı sağladığını belirlediği toplam 37 firma bakanlık tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ‘‘Pekin, kapsamlı zorla çalıştırma uygulaması, DNA toplanması ve analizi şeklindeki istismarcı planları bilfiil teşvik ediyor. Bu adım sayesinde ürün ve teknolojilerimizin Çin Komünist Partisi’nin savunmasız Müslüman azınlığa karşı uyguladığı baskı politikasında kullanılmayacağını garanti etmiş oluyoruz’’ dedi.