HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den 11 Çinli Şirkete Daha Uygur Politikası Nedeniyle Yaptırım

ABD’den 11 Çinli Şirkete Daha Uygur Politikası Nedeniyle Yaptırım

20.07.2020 20:28 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’in Şincan bölgesinde Uygur azınlığa karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle 11 Çinli şirketi daha ekonomik yaptırım listesine ekledi

ABD’den 11 Çinli Şirkete Daha Uygur Politikası Nedeniyle Yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’in batısındaki Şincan bölgesinde Uygur azınlığa karşı yapılan insan hakları ihlalleri nedeniyle 11 Çinli şirketi daha ekonomik yaptırım listesine ekledi.

Bakanlık, bu şirketlerin Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlık gruplarının zorla kamplarda çalıştırdığını bildirdi. Bakanlık, listeye eklenen Çinli firmalar arasında birçok tekstil firması ile Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlığın daha fazla baskılanması için genetik analiz yapan iki firmanın da yer aldığını kaydetti.

Bu firmalar, ABD’nin Çin’in Uygur azınlığa yönelik baskısı nedeniyle yaptırım uyguladığı üçüncü grup şirketler arasında yer alıyor. Daha önce Trump yönetiminin Çin’in Şincan’daki baskı politikasına katkı sağladığını belirlediği toplam 37 firma bakanlık tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ‘‘Pekin, kapsamlı zorla çalıştırma uygulaması, DNA toplanması ve analizi şeklindeki istismarcı planları bilfiil teşvik ediyor. Bu adım sayesinde ürün ve teknolojilerimizin Çin Komünist Partisi’nin savunmasız Müslüman azınlığa karşı uyguladığı baskı politikasında kullanılmayacağını garanti etmiş oluyoruz’’ dedi.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği ise konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Trump yönetimi, daha önce aralarında Şincan’daki Çin Komünist Partisi’nin lideri Chen Quangua’nın da bulunduğu bir dizi üst düzey Çinli yetkiliye karşı ekonomik yaptırım kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Şincan Özerk Bölgesi’nde yaşayan yaklaşık bir milyon Uygur'a yönelik baskı ve hak ihlallerinden sorumlu olanlara yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı geçtiğimiz ay imzalamıştı.

Çin de buna misilleme olarak Cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz ve Marco Rubio, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Chris Smith ve ABD’nin Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback’e karşı yaptırım uygulamaya başlayacağını bildirmişti.

Son olarak ABD basınına ve uluslararası haber ajanslarına yansıyan haberlerdeyse, Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin Çin Komünist Partisi’nin tüm üyeleri ve ailelerine yönelik ABD’ye seyahat yasağı getirme seçeneğini değerlendirdiği iddia edilmişti. Beyaz Saray sözcüsü haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üzerine “Çin konusunda her seçenek masada” yanıtını vermişti.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, Şincan bölgesindeki kamplarda bir milyondan fazla Müslüman, eğitim programları adı altında gözaltında tutuluyor. Çinli yetkililerse söz konusu kamplarda, terörle mücadele kapsamında eğitim verildiğini savunarak hak ihlalleri iddialarını reddediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Koronavirüsün merkezinde normalleşme hızlandıKoronavirüsün merkezinde normalleşme hızlandı
Yılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleriYılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleri

En Çok Okunan Haberler

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Bir düğün bütün gidişatı değiştirdi

Bir düğün bütün gidişatı değiştirdi

Bakan'ın açıklamalarına tepki göstermişti! Disipline sevk edildi

Bakan'ın açıklamalarına tepki göstermişti! Disipline sevk edildi

Öperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandı

Öperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandı

Netflix'ten Türkiye açıklaması

Netflix'ten Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Mısır'da Libya'ya asker gönderme teskeresi onaylandı

Mısır Libya'ya asker gönderecek!

Trump ve Sisi, Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştı

Reuters duyurdu! Trump ve Sisi anlaştı

New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti

Koronavirüsün merkezinde normalleşme hızlandı

Oxford'un aşısından yüz güldüren haber

Oxford'un aşısından yüz güldüren haber

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 428 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 428 kişi hayatını kaybetti

Bir yıldırım 16 can aldı!

Bir yıldırım 16 can aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.