ABD’den 11 Çinli Şirkete Daha Uygur Politikası Nedeniyle Yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’in batısındaki Şincan bölgesinde Uygur azınlığa karşı yapılan insan hakları ihlalleri nedeniyle 11 Çinli şirketi daha ekonomik yaptırım listesine ekledi.
Bakanlık, bu şirketlerin Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlık gruplarının zorla kamplarda çalıştırdığını bildirdi. Bakanlık, listeye eklenen Çinli firmalar arasında birçok tekstil firması ile Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlığın daha fazla baskılanması için genetik analiz yapan iki firmanın da yer aldığını kaydetti.
Bu firmalar, ABD’nin Çin’in Uygur azınlığa yönelik baskısı nedeniyle yaptırım uyguladığı üçüncü grup şirketler arasında yer alıyor. Daha önce Trump yönetiminin Çin’in Şincan’daki baskı politikasına katkı sağladığını belirlediği toplam 37 firma bakanlık tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ‘‘Pekin, kapsamlı zorla çalıştırma uygulaması, DNA toplanması ve analizi şeklindeki istismarcı planları bilfiil teşvik ediyor. Bu adım sayesinde ürün ve teknolojilerimizin Çin Komünist Partisi’nin savunmasız Müslüman azınlığa karşı uyguladığı baskı politikasında kullanılmayacağını garanti etmiş oluyoruz’’ dedi.
Washington’daki Çin Büyükelçiliği ise konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.
Trump yönetimi, daha önce aralarında Şincan’daki Çin Komünist Partisi’nin lideri Chen Quangua’nın da bulunduğu bir dizi üst düzey Çinli yetkiliye karşı ekonomik yaptırım kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Şincan Özerk Bölgesi’nde yaşayan yaklaşık bir milyon Uygur'a yönelik baskı ve hak ihlallerinden sorumlu olanlara yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı geçtiğimiz ay imzalamıştı.
Çin de buna misilleme olarak Cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz ve Marco Rubio, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Chris Smith ve ABD’nin Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback’e karşı yaptırım uygulamaya başlayacağını bildirmişti.
Son olarak ABD basınına ve uluslararası haber ajanslarına yansıyan haberlerdeyse, Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin Çin Komünist Partisi’nin tüm üyeleri ve ailelerine yönelik ABD’ye seyahat yasağı getirme seçeneğini değerlendirdiği iddia edilmişti. Beyaz Saray sözcüsü haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üzerine “Çin konusunda her seçenek masada” yanıtını vermişti.
Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, Şincan bölgesindeki kamplarda bir milyondan fazla Müslüman, eğitim programları adı altında gözaltında tutuluyor. Çinli yetkililerse söz konusu kamplarda, terörle mücadele kapsamında eğitim verildiğini savunarak hak ihlalleri iddialarını reddediyor.