ABD'den 11 Eylül’ün Yıl Dönümünde Yeni Terör Yaptırımları

Trump yönetimi 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünden bir gün önce çıkarılan başkanlık kararnamesiyle terörle mücadele kapsamında terör listesindeki örgütlere uygulanan yaptırımları genişletme kararı aldı. Hamas, El Kaide, IŞİD ve İran Devrim Muhafızları bağlantılı 15 lider, kişi ve kurumları yaptırım listesine alındı.
Terörle mücadele kapsamında güncellenen yaptırımları ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Basın toplantısına Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın da katılması planlanmıştı ancak Trump tarafından basın toplantısından önce görevden alındığı açıklanan Bolton toplantıya katılmadı.
ABD Başkanı Trump yeni kararname ve yaptırımlar konusunda yaptığı yazılı açıklamada yabancı finans kurumlarına dikkat çekti, “Yabancı finans kuruluşları terör örgütü listesinde yer alan ya da onlara yataklık yapanlarla bilerek iş yaparsa yaptırım riskiyle karşı karşıya kalırlar” mesajını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu kararnamenin 11 Eylül saldırıları sonrasındaki dönemden bu yana terör listesinde yapılan en önemli güncelleme olduğunun altını çizerken, bu kararnamenin Amerika’nın terör örgütü liderlerini yaptırımlarla daha etkili şekilde hedef alabilmesine imkan vereceğini belirtti.
Hizbullah, Hamas, İslami Cihad lider ve üyeleri de kara listede
Yeni kararname kapsamında Suriye’de El Kaide bağlantılı olduğu belirtilen Hurras El Din örgütü terör örgütleri listesine alındı. Kararname uyarınca ayrıca ABD’nin terör örgütü listesinde yer alan Hizbullah, Hamas ve Filistin topraklarında faaliyet gösteren İslami Cihad, IŞİD, IŞİD’in Filipinler ve Batı Afrika’daki kolu ile Pakistan Talebanı'na mensup 12 lider yaptırım listesine dahil edildi.
Bu kapsamda ABD Maliye Bakanlığı da IŞİD, IŞİD’in Filipinler kolu, IŞİD-Horasan, El Kaide, Hamas ve İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü ile bağlantılı 15 ismi kara listeye aldı.
Yeni kararname kapsamında yaptırım listesine alınan 12 lider arasında Pakistan’da faaliyet gösteren Tehrik-e Taleban lideri Noor Wali, Hamas’ın operasyonel kolu olarak tanımlanan İzeddin El Kassam Tugayı komutanlarından Marwan Issa, yine Gazze’de faaliyet gösteren İslami Cihad örgütünün Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed El Hindi, aynı örgütün askeri konseyi üyesi Baha Ebu El Ata, Hizbullah’ın özellikle Suriye’deki silah birimlerinden sorumlu olan Cihad Konseyi üst düzey liderleri ve üyeleri, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey askeri danışmanı Fuad Shukr, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye yakın üst düzey IŞİD lideri Hajji Taysir, Suriye’de eski El Nusra komutanlarından Ebu Humam El Şami yer alıyor.
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