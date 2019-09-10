ABD'den 11 Eylül’ün Yıl Dönümünde Yeni Terör Yaptırımları

Trump yönetimi 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünden bir gün önce çıkarılan başkanlık kararnamesiyle terörle mücadele kapsamında terör listesindeki örgütlere uygulanan yaptırımları genişletme kararı aldı. Hamas, El Kaide, IŞİD ve İran Devrim Muhafızları bağlantılı 15 lider, kişi ve kurumları yaptırım listesine alındı.

Terörle mücadele kapsamında güncellenen yaptırımları ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Basın toplantısına Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın da katılması planlanmıştı ancak Trump tarafından basın toplantısından önce görevden alındığı açıklanan Bolton toplantıya katılmadı.

ABD Başkanı Trump yeni kararname ve yaptırımlar konusunda yaptığı yazılı açıklamada yabancı finans kurumlarına dikkat çekti, “Yabancı finans kuruluşları terör örgütü listesinde yer alan ya da onlara yataklık yapanlarla bilerek iş yaparsa yaptırım riskiyle karşı karşıya kalırlar” mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu kararnamenin 11 Eylül saldırıları sonrasındaki dönemden bu yana terör listesinde yapılan en önemli güncelleme olduğunun altını çizerken, bu kararnamenin Amerika’nın terör örgütü liderlerini yaptırımlarla daha etkili şekilde hedef alabilmesine imkan vereceğini belirtti.