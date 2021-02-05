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ABD’den 15 Temmuz İddialarına Yanıt: “Asılsız ve Sorumsuzca”

05.02.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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ABD’den 15 Temmuz İddialarına Yanıt: “Asılsız ve Sorumsuzca”

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika’nın olduğuna ilişkin iddiasına yanıt geldi. Açıklamada ABD’nin darbe girişiminde bir rolü olmadığı kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika’nın olduğuna ilişkin iddiasına yanıt geldi. Açıklamada ABD’nin darbe girişiminde bir rolü olmadığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD’nin Türkiye’de 2016’daki darbe girişiminde bir rolü olmamış, ABD darbe girişimini hızla kınamıştır. Üst düzey Türk yetkililer tarafından bunun aksi şekilde dile getirilen iddialar tamamen gerçek dışıdır” ifadeleri yer aldı.

Sözcü Ned Price, “Bu açıklamalar ve Türkiye’deki olaylarda ABD’nin sorumluluğu olduğu yönündeki asılsız ve sorumsuz iddialar, Türkiye’nin NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik ortağı statüsüyle uyuşmamaktadır” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında “15 Temmuz’un arkasında FETÖ mü var?” diye sormuş, program sunucusunun bir kez daha soru sorması üzerine “Sadece FETÖ mü yaptı dedim, destekçileriyle birlikte yaptı dedim. Nerede duruyor FETÖ?”ifadelerini kullanmıştı.

Süleyman Soylu daha sonra Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada sözlerine açıklık getirerek, “Ne kastettiğim belli. 16 Temmuz günü telefonda televizyonlara açıklama yaptım. Bu darbenin arkasında Amerika vardır dedim” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener’in 4 Şubat tarihli yazısında Bakan Soylu’nun “1960 darbesinin arkasında Amerika olduğunu uzun yıllar sonra dönemin İngiliz belgelerinden öğrendik. 1980 darbesinin arkasında Amerika olduğunu bizim çocuklar başardı sözünden sonra anladık. 28 Şubat’ın arkasında kimler olduğu belli. Ben 20-30 yıl geçmeden bu darbenin arkasında Amerika olduğunu söyleyip tarihe bir not olarak bıraktım” şeklinde konuşmuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, “Amerika’nın 15 Temmuz’un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi” ifadelerini kullanmıştı.

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