ABD'den 15 Temmuz tepkisi: Temelsiz ve sorumsuz iddialar

Washington'a göre söz konusu iddialar "temelsiz ve sorumsuz".İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) olduğu açıklamasına ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada bu iddianın "tümüyle yanlış" olduğu belirtilerek, "bu tür açıklamalar ve Türkiye’deki bu olaylarda ABD’nin sorumluluğu olduğu yönündeki temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye’nin NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik partneri olma statüsüyle bağdaşmamaktadır" denildi.

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir televizyon programında önce "15 Temmuz’u FETÖ yapmadı" demiş, daha sonra bu sözlerine Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’e konuşarak açıklık getirmişti. "Ne kast ettiğim belli" diyen Soylu, "15 Temmuz’un hemen ardından 24 saat geçmeden 16 Temmuz günü saat 16.00-17.00 gibi Kahraman Kazan’a, şehitlerin cenazesine giderken, telefonda televizyonlara açıklama yaptım. 'Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim" ifadelerini kullanmıştı.