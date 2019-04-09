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ABD'den 16 Suudi vatandaşına "Kaşıkçı" yaptırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 03:29 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıkladı - ABD Hazine Bakanlığının 2018 Kasım ayında açıkladığı yaptırım listesinde 17 isim yer almasına karşın, Dışişleri listesinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi yer almadı - Dışişleri Bakanlığının "ülkeye giriş yasağının" cinayetten 6 ay sonra getirilmesi dikkati çekti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle, olaydan 6 ay sonra 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından, Bakan Pompeo adına, 16 Suudi Arabistan vatandaşıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"Bugün Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolleri olan aşağıdaki kişileri, kamuya açık bir şekilde yaptırım listesine almıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'ye girişleri yasaklanan 16 isim liste şeklinde belirtildi.

Buna göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani'nin yanı sıra Mahir Mutreb, Salah Tubaigy, Meshal el-Bostani, Naif al-Arifi, Muhammed el-Zahrani, Mansur ebu Huseyin, Halid el-Uteybi, Abdulaziz el-Hawsawi, Velid el-Sehri, Thaar el-Harbi, Fahad el-Balawi, Badr el-Uteybi, Mustafa el-Medeni, Saif el-Kahtani ve Turki el-Sehri adlı Suudi vatandaşları yaptırım listesine alınmış oldu.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanına, yeterli ve güvenilir kaynağa sahip olduğunda "ağır insan hakları ihlalleri" ve "yolsuzluk" gerekçelerine dayanarak yabancı hükümet yetkililerine ABD'ye giriş yasağı getirme yetkisinin verildiği kaydedildi.

- Cinayetten 6 ay sonra yaptırım

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığının aldığı ülkeye giriş yasağı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden yaklaşık 6 ay sonra getirildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığının açıkladığı 16 kişilik listede, geçen yıl kasım ayında ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı listeden bir ismin yer almaması da dikkati çekti.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi, Hazine Bakanlığının listesinde yer almasına karşın Dışişleri Bakanlığının yaptırım listesinde yer almadı.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın neden şimdi alındığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

- Hazine Bakanlığının yaptırım listesi

ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl kasım ayında, Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı gerekçesiyle Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında 17 Suudi vatandaşını yaptırım listesine almış ve bu kişilerin isimlerini açıklamıştı.

Buna göre Washington yönetimi, Veliaht Prens bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi ve yardımcısı Mahir Mutreb’nin yanı sıra Salah Tubaigy, Meshal el-Bostani, Naif el-Arifi, Mohammed el-Zahrani, Mansour Abahussain, Khalid el-Otaibi, Abdulaziz el-Hawsawi, Waleed el-Sehri, Thaar el-Harbi, Fahad el-Balawi, Badr el-Otaibi, Mustafa el-Madani, Saif el-Qahtani ve Turki el-Sehri isimli Suudi Arabistan vatandaşlarına yaptırım uygulamaya başlamıştı.

ABD'nin o günkü yaptırım kararı çerçevesinde, bu kişilerin ABD’deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklanmıştı. Yaptırım açıklamasının, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin üzerinden 45 gün geçtikten sonra gelmesi dikkati çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Mike Pompeo

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