ABD’den 18 İran Bankasına Kapsamlı Yaptırım

Trump yönetimi İran’ın neredeyse mali sektörünün tamamını hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD’nin 18 İran bankasına yönelik yaptırım adımının Avrupa ülkeleriyle İran konusunda yaşanan gerilimi artırması bekleniyor. ABD Maliye Bakanlığı, 18 İran bankasının yaptırım listesine alındığını açıkladı. Bu kapsamda, İran bankalarıyla iş yapan yabancı mali kurum ve kuruluşlara da yaptırım uygulanmasının önü açıldı. Bu adım İran bankalarının uluslararası sistemle bağlantısının da kesilmesi anlamına geliyor. Yaptırımlarla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Steven Mnuchin, “İran’ın önde gelen 18 bankasına yönelik yaptırım uygulanması adımı dolara yasadışı erişimi durdurma konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor” dedi. ABD Maliye Bakanı, “İran terör faaliyetlerine verdiği desteği durdurana ve nükleer programını sonlandırana kadar yaptırım programımız sürecek. Bugün attığımız adımlar İran halkını desteklemek amacıyla insani nedenlerle yapılan işlemlerin yapılmasına ise imkan verecek” ifadelerini kullandı.

ABD’nin hedefi olan 18 kuruluş arasında, halihazırda yaptırım listesinde bulunan bir İran bankasının yönetimindeki bir banka ve İran ordusuyla bağlantılı olduğu belirtilen bir başka banka da yer alıyor. ABD’nin yaptırım listesine alınan İran bankaları şu şekilde: Amin Yatırım Bankası, Keshavarzi İran Tarım Bankası, Bank Maskan, Bank Refah Kargaran, Bank-e Shahr, Eghtesad Novin Bankası, Gharzolhasaneh Resalat Bankası, Hekmat İran Bankası, İran Zamin Bankası, Karafarin Bankası, Kharvarmianeh Bankası, Mehr İran Credit Union Bankası, Pasargad Bankası, Saman Bank, Sarmayeh Bank, Tosee Taavon Bankası, Turizm Bankası ve İslami Bölgesel İşbirliği Bankası. İran bankalarıyla iş yapan yabancı şirketlere 45 gün süre Yaptırım listesine alınan bu bankalarla iş yapan yabancı şirketlere de ABD yaptırımlarının hedefi olmamaları için 45 günlük bir süre tanındı, aksi takdirde bu şirketler de dolaylı yaptırımların hedefi olacak. Avrupa ülkeleri, İran’ın bankacılık sektörünün tamamını hedef alan yaptırımlara karşı çıkmıştı. Gerekçe, İran’la iş yapan büyük Avrupa bankalarının ve şirketlerinin de yaptırımların hedefi haline gelebileceği endişesi.