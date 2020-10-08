ABD’den 18 İran Bankasına Kapsamlı Yaptırım

Trump yönetimi İran’ın neredeyse mali sektörünün tamamını hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD’nin 18 İran bankasına yönelik yaptırım adımının Avrupa ülkeleriyle İran konusunda yaşanan gerilimi artırması bekleniyor.
ABD Maliye Bakanlığı, 18 İran bankasının yaptırım listesine alındığını açıkladı. Bu kapsamda, İran bankalarıyla iş yapan yabancı mali kurum ve kuruluşlara da yaptırım uygulanmasının önü açıldı. Bu adım İran bankalarının uluslararası sistemle bağlantısının da kesilmesi anlamına geliyor.
Yaptırımlarla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Steven Mnuchin, “İran’ın önde gelen 18 bankasına yönelik yaptırım uygulanması adımı dolara yasadışı erişimi durdurma konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor” dedi.
ABD Maliye Bakanı, “İran terör faaliyetlerine verdiği desteği durdurana ve nükleer programını sonlandırana kadar yaptırım programımız sürecek. Bugün attığımız adımlar İran halkını desteklemek amacıyla insani nedenlerle yapılan işlemlerin yapılmasına ise imkan verecek” ifadelerini kullandı.
ABD’nin hedefi olan 18 kuruluş arasında, halihazırda yaptırım listesinde bulunan bir İran bankasının yönetimindeki bir banka ve İran ordusuyla bağlantılı olduğu belirtilen bir başka banka da yer alıyor.
ABD’nin yaptırım listesine alınan İran bankaları şu şekilde: Amin Yatırım Bankası, Keshavarzi İran Tarım Bankası, Bank Maskan, Bank Refah Kargaran, Bank-e Shahr, Eghtesad Novin Bankası, Gharzolhasaneh Resalat Bankası, Hekmat İran Bankası, İran Zamin Bankası, Karafarin Bankası, Kharvarmianeh Bankası, Mehr İran Credit Union Bankası, Pasargad Bankası, Saman Bank, Sarmayeh Bank, Tosee Taavon Bankası, Turizm Bankası ve İslami Bölgesel İşbirliği Bankası.
İran bankalarıyla iş yapan yabancı şirketlere 45 gün süre
Yaptırım listesine alınan bu bankalarla iş yapan yabancı şirketlere de ABD yaptırımlarının hedefi olmamaları için 45 günlük bir süre tanındı, aksi takdirde bu şirketler de dolaylı yaptırımların hedefi olacak.
Avrupa ülkeleri, İran’ın bankacılık sektörünün tamamını hedef alan yaptırımlara karşı çıkmıştı. Gerekçe, İran’la iş yapan büyük Avrupa bankalarının ve şirketlerinin de yaptırımların hedefi haline gelebileceği endişesi.
İran Dışişleri Bakanı: “Bu insanlığa karşı işlenen bir suç”
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin yaptırım kararına sert çıkarak yaptırımları insanlığa karşı bir suç olarak niteledi.
Zarif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Covid-19 pandemisi yaşanırken, ABD rejimi gıda malzemeleri ve ilaç ödemelerini yapmak için kullandığımız ödeme kanallarını yok etmek istiyor. İranlılar bu zalim adımların da üstesinden gelecektir. Bir halkı açlığa terk etme girişiminde bulunmak insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Paramızı bloke eden tüm sorumlular ve buna imkan verenler adalet karşısında hesap verecek” diye yazdı.
Trump yönetimi ay İran’la nükleer anlaşma kapsamında hafifletilen ya da kaldırılan yaptırımları geçen ay yeniden devreye aldığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ise ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş olmasına rağmen Tahran’a yaptırımları yeniden devreye alma hakkına sahip olduğu tezine karşı çıkmıştı.
Çıkarları gereği İran’la nükleer anlaşmanın korunmasından yana olan ülkelerin neredeyse tamamı görmezden geleceklerini açıklasa da Amerikan yaptırımlarının ihlal edilmesi, ABD mali sistemine erişimin kaybedilmesi gibi büyük bir riski de beraberinde getirebilir.
ABD’den gelen son yaptırım hamlesinin, İran bankalarının yabancı mali kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmasını imkansız kılarak, Tahran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın kurtarılması olasılığını da ortadan kaldırdığı görüşü dile getiriliyor.
ABD’nin kararını eleştirenler, yaptırımların özellikle Corona virüsü salgını döneminde İran’ın ihtiyaç duyulan insani malzemeleri ithal etme imkanını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.