ABD’den 20 Bin Geçici Çalışma Vizesi Daha

ABD, 2022’de mali yılın ilk yarısında 20 bin ilave geçici çalışma vizesinin verileceğini açıkladı. Resmi adı H-2B olan vize, işverenlere, tarım dışı istihdamda çalıştırmak üzere, ABD’ye yabancı işçiler getirme imkanı veriyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, söz konusu kararla, 31 Mart 2022 tarihine kadar işe yeni eleman alınamaması halinde geri dönüşü olmayacak düzeyde zarar görme riski altında olan işverenlere yardım etmenin hedeflendiği belirtildi.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, “İşverenlere, ABD’de yasal yollarla büyürken ihtiyaç duydukları kaynak ve desteği sunuyoruz” dedi.

İlave vizeler 28 Ocak’tan itibaren işverenlerin eleman açığını kapatmada kullanması için devreye sokulmuş olacak.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu ilave vizelerin 13 bin 500’ü son 3 mali yılın birinde H-2B vizesi almış olanlara verilecek. Diğer 6 bin 500 yeni H-2B vizesiyse Haiti, El Salvador, Guatemala ve Honduraslı işçilere sunulacak.

ABD’de H-2B vizesi sahibi olan kişilere, tarım sektörü dışındaki alanlarda geçici çalışma izni veriliyor. H-2B vizesi alan kişi 3 yıla kadar ABD’de çalışabiliyor. Vize süresi dolan kişilerin ABD’den ayrılması, tekrar H-2B vizesine başvurmadan önce de en az 3 ay yurtdışında kalmaları gerekiyor.

Mevsimsel istihdamda oluşan talebi karşılamak için özellikle iş dünyası ve Kongre içinden bu tür vize programlarına destek geliyor. Göçmenliği azaltmayı savunan çevrelerse, bu vizelerin maaşların düşmesine neden olduğunu ve Amerikalılar’ın iş bulmasını zorlaştırdığını öne sürüyor.

