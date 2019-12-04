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ABD'den 22 milyar dolarlık denizaltı yatırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 00:30 | Son Güncelleme

ABD Deniz Kuvvetleri, General Dynamics şirketine 22 milyar dolarlık 9 denizaltı ihalesini verdi - Denizaltı Programlarından Sorumlu Subay Tuğamiral David Goggins: - "Block V Virginia ve Virginia Sınıfı Taşıma Modüllü denizaltıları, donanma için denizaltı kabiliyetinde bir çağ atlamak demektir. Bu tasarım değişimi filomuza deniz altındaki üstünlüğümüzü sağlama imkanı verecektir"

WASHINGTON (AA) - ABD Deniz Kuvvetleri, 9 Block V tipi denizaltı için 22 milyar dolarlık ihaleyi General Dynamic şirketine verdiğini açıkladı.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı 2 Aralık'ta 8'i Virginia Sınıfı Taşıma Modüllü olmak üzere 9 Blok V ihalesini General Dynamics Electric Boat şirketine verdi. İhaleye ek olarak 1 Virginia sınıfı denizaltı gemisi opsiyonu dahildir. Block V ihalesinin bedeli 2019'dan 2023 mali yılları arasında sabit fiyat ve teşvik ücretleri olmak üzere 22,2 milyar dolardır." bilgisi aktarıldı.

Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly yaptığı açıklamada, denizaltıların ABD donanmasını önemli bir bileşeni olduğunu ve bu ihalenin ABD'nin gelecekte küresel ölçekte denizlerde güçlü olmasını sağlayacağını belirtti.

Denizaltı Programlarından Sorumlu Subay Tuğamiral David Goggins, "Block V Virginia ve Virginia Sınıfı Taşıma Modüllü denizaltıları, donanma için denizaltı kabiliyetinde bir çağ atlamak demektir. Bu tasarım değişimi filomuza deniz altındaki üstünlüğümüzü sağlama imkanı verecektir." dedi.

Virginia Sınıfı Taşıma Modülleri ile gemilerin 12 Tomahawk füzesi kapasitesini 40'a çıkaracağı belirtilirken, ABD'nin bu yatırımı Çin'e karşı üstünlük sağlamak için yaptığı ifade ediliyor.

ABD donanmasında şu anda 18 Virginia sınıfı denizaltı bulunurken 10 Block IV denizaltı ise inşa ediliyor.

Virginia sınıfı denizaltıları, normal bir denizaltının yüzdüğünden daha derin sularda yüzebilir; taaruz gemileri, denizaltıları, ağır savaş gemilerine karşı kullanılabilirken aynı zamanda özel kuvvet operasyonlarına füze saldırı desteği, istihbarat gözlem ve denizaltı mayın temizleme operasyonları da icra edebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD denizaltı donanma Virginia sınıfı

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