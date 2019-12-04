ABD'den 22 milyar dolarlık denizaltı yatırımı

WASHINGTON (AA) - ABD Deniz Kuvvetleri, 9 Block V tipi denizaltı için 22 milyar dolarlık ihaleyi General Dynamic şirketine verdiğini açıkladı.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı 2 Aralık'ta 8'i Virginia Sınıfı Taşıma Modüllü olmak üzere 9 Blok V ihalesini General Dynamics Electric Boat şirketine verdi. İhaleye ek olarak 1 Virginia sınıfı denizaltı gemisi opsiyonu dahildir. Block V ihalesinin bedeli 2019'dan 2023 mali yılları arasında sabit fiyat ve teşvik ücretleri olmak üzere 22,2 milyar dolardır." bilgisi aktarıldı.

Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly yaptığı açıklamada, denizaltıların ABD donanmasını önemli bir bileşeni olduğunu ve bu ihalenin ABD'nin gelecekte küresel ölçekte denizlerde güçlü olmasını sağlayacağını belirtti.

Denizaltı Programlarından Sorumlu Subay Tuğamiral David Goggins, "Block V Virginia ve Virginia Sınıfı Taşıma Modüllü denizaltıları, donanma için denizaltı kabiliyetinde bir çağ atlamak demektir. Bu tasarım değişimi filomuza deniz altındaki üstünlüğümüzü sağlama imkanı verecektir." dedi.