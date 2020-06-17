ABD’den 39 Suriyeliye Yeni Yaptırımlar

Trump yönetimi Çarşamba günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve yakın çevresine baskıyı arttırmak için insan hakları ihlallerini ve ülkedeki savaşın sona ermesine engel olmalarını gerekçe göstererek bir dizi yeni ekonomik yaptırım ve seyahat yaptırımını devreye soktu.

Dışişleri ve Hazine bakanlıklarından yapılan açıklamada yeni yaptırımların aralarında Esat ve eşinin de olduğu 39 Suriyeli için geçerli olacağı belirtildi. Diğerleriyse Esat ailesinin diğer üyeleri, üst düzey askeri liderler ve iş adamları. Listedekilerin çoğu zaten ABD yaptırımlarına tabiydi. Ancak bu kez yaptırımlar, Suriyelilerle iş yapan ve Suriye vatandaşı olmayan kişileri de kapsıyor.

Daha önce yaptırımlara tabi olmayan Beşar Esat’ın eşi Esma ise Dışişleri Bakanlığı tarafından savaştan en çok fayda sağlayan kişiler arasında gösterilerek listeye alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bunun, ‘‘Esat rejimine savaşı devam ettirmesini ve Suriyelilere kitlesel zulüm uygulamasını sağlayan gelir ve desteği sona erdirmek için uygulanacak devamlı ekonomik ve siyasi baskı kampanyasının başlangıcı’’ olduğunu söyledi.