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ABD’den 3’ü Türk 5 Kişiye El Kaide Yaptırımı

16.09.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Maliye Bakanlığı, üçü Türk vatandaşı olan beş kişiye El Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırımlar açıkladı. Yaptırım kararı, bakanlığın internet sitesinde yer aldı

ABD’den 3’ü Türk 5 Kişiye El Kaide Yaptırımı

ABD Maliye Bakanlığı, üçü Türk vatandaşı olan beş kişiye El Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırımlar açıkladı. Yaptırım kararı, bakanlığın internet sitesinde yer aldı.

Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler (SDN) olarak bilinen yaptırım listesine alınan Türk vatandaşlarının isimleri Soner Gürleyen, Cebrail Güzel ve Nurettin Müslihan olarak açıklandı. Bu kişilerin, ABD’nin terör örgütü listesindeki El Kaide ile bağlantılı oldukları kaydedildi.

Listede yer alan iki kişinin isimleri Muhammad Nasr al-Din Al Ghazlani ve Majdi Muhammad Salim. Listeye göre bu iki isim Türkiye’de faaliyet gösteren Mısırlılar.

Bakanlık, Türkiye’de bulunan bu kişilerin El Kaide’ye mali destekten seyahat düzenlemelerine birçok alanda yardım ettiğini kaydetti ve yaptırım uygulama kararının, Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca alındığını kaydetti.

OFAC Direktörü Andrea M. Gacki, “Bu hedefli yaptırımlar, ABD'nin El Kaide'ye mali desteği kesme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü vurgulamaktadır. El Kaide'nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye dahil yabancı ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Maliye Bakanlığı yaptırım uyguladığı isimlerle ilgili ayrıntıları da açıklamasında paylaştı.

Açıklamada Türk uyruklu Nurettin Müslihan’ın El Kaide üst düzey liderliğiyle temasını sürdüren Türkiye’deki bir El Kaide mali yöneticisi olduğu kaydedildi. “Müslihan, Suriye'de faaliyet gösteren ve şimdi hayatta olmayan El Kaide üst düzey lideri Abdullah Muhammed Receb Abdulrahman dahil olmak üzere El Kaideli aşırılık yanlılarıyla doğrudan iletişim kurmak için çalıştı’’ denilen açıklamada, ABD Maliye Bakanlığı’nın Ebu Hayr El Masti olarak da bilinen Abdulrahman’ı 2005’te yaptırım listesine aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada Cebrail Güzel de Müslihan'ın El Kaide'yi destekleme çabalarının bir parçası olarak Nurettin Müslihan ile birlikte çalışan ve Müslihan’a maddi destek sağlayan Türkiye’deki bir El Kaide yöneticisi olarak tanımlandı.

Türkiye’de faaliyet gösteren bir Türk vatandaşı Soner Gürleyen de ABD’nin açıklamasında “El Kaide aşırılıkçısı ve mali yöneticisi’’ olarak tanımlandı ve başka bir El Kaideli’nin seyahat edebilmesine yardım sağladığı kaydedildi.

Listede yer alan Mısırlılar’dan Mecdi Selim’in Türkiye’de yaşayan bir avukat olduğu ve Türkiye’deki çeşitli El Kaide eylemlerinin baş sorumlularından biri olduğu kaydedildi. Salim’in, Mısır İslam Cihadı adlı selefi örgütünün eski emiri olduğuna ve emirliği bugünkü El Kaide lideri Ayman El Zevahiri’den devraldığına da açıklamada dikkat çekildi.

Mısır uyruklu ve kıdemli bir El Kaide yöneticisi olarak tanımlanan Muhammed Nasr El Din El Gezlani de Türkiye’de El Kaide'yi desteklemek için nakit transferi yapan mali kurye olarak yaptırım listesine girdi. Açıklamada, “El Kaide, tutuklu El Kaide üyelerinin ailelerine para sağlamak da dahil olmak üzere, El Kaide adına para transferlerini kolaylaştırmak için Muhammed Gezlani gibi Türkiye’de bulunan kuryeleri kullandı’’ denildi.

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