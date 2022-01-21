ABD’den 4 Ukraynalı Yetkiliye Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı aralarında iki parlamento üyesinin de olduğu dört Ukraynalı yetkiliye yaptırım açıkladı. Biden yönetimi yetkilileri bu kişilerin, Rusya’nın Ukrayna’nın işgaline zemin hazırlama çabalarının bir parçası olduklarını söylüyor.

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı yaptırımların hedefi olan parlamento üyeleri Taras Kozak ve Oleh Voloşin. Diğer iki kişi de eski hükümet yetkilisi. Maliye Bakanlığı yaptırım uyguladığı bu dört kişinin Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yürüttüğü dezenformasyon çabalarına katıldıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu dört kişinin Kremlin’in 2020’de “Ukrayna devletinin bağımsız şekilde işleme kabiliyetine zarar vermek” amacıyla başlattığı girişimin merkezinde olduğunu söyledi.

ABD Maliye Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü tehlikeli ve tehdit teşkil eden dezenformasyon kampanyasına karşı koymak ve bu kampanyayı ifşa etmek amacıyla harekete geçiyor. Rusya’nın istikrarı bozan adımları sebebiyle hesap vermesini sağlamak amacıyla adım atmak konusunda kararlıyız” dedi.

Ukrayna’da çok sayıda haber kanalının denetimini elinde bulunduran Taras Kozak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in yakın çevresi ve 2020 seçimleriyle ilgili yanlış bilgi yaymakla suçlanıyor. Voloşin’in de Ukrayna hükümeti yetkililerine zarar vermek amacıyla Rusya’nın güvenlik ve istihbarat servisi FSB ile çalıştığı belirtiliyor.

ABD Maliye Bakanlığı yetkilileri Voloşin’in ABD’de 2016 yılında yapılan seçimleri etkileme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yaptırımların hedefi olan Rus vatandaşı Konstantin Kilimnik’le birlikte çalıştığını kaydediyor.

ABD Maliye Bakanlığı’nın yaptırım açıkladığı isimler arasında Ukrayna’nın eski ulusal güvenlik ve savunma konseyi bakan yardımcısı Vladimir Sivkoviç de var. Yetkililer Sivkoviç’in geçen yıl Rusya’nın desteklediği güçlerin aşamalı olarak çekilmesi karşılığında Ukrayna’nın Kırım’ı resmi olarak Rusya’ya vermesi için destek toplamayı amaçlayan algı operasyonunda Rus istihbaratı aktivistleriyle birlikte çalıştığını belirtiyor.

Yaptırımların hedefi olan diğer eski yetkili ise Volodimir Oliynik. Bu kişinin de Ukrayna’nın önemli altyapısı bilgilerini toplamak üzere FSB’nin talimatıyla çalıştığı belirtiliyor. ABD Maliye Bakanlığı’na göre Oliynik şu anda Rusya’da yaşıyor.

Biden’dan yeni “işgal” açıklaması

Yeni yaptırımların açıklanmasından 24 saatten daha kısa bir süre önce ABD Başkanı Joe Biden, Moskova’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini düşündüğünü söylemişti. Başkan Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ağır bir bedel ödeyeceği ve küresel bankacılık sistemine erişime kısıtlamayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başkan Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yalnızca “küçük bir sınır ihlali” olması halinde ABD’nin ölçülü bir karşılık vereceği yönündeki sözleriyle sınırlı bir Rus işgaline davetiye çıkardığı gerekçesiyle Cumhuriyetçiler ve Ukraynalı yetkililerin eleştirilerinin hedefi oldu.

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Putin’e net konuştum. Herhangi bir yanlış anlaşılma yok. Herhangi bir Rus askeri biriminin Ukrayna sınırını geçmesi halinde bu bir işgal olur” dedi.

