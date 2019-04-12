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ABD'den 4 yabancı şirkete "Venezuela" yaptırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Liberya menşeli Jennifer Navigation Ltd, Large Range Ltd. ve Lima Shipping Corp. ile İtalya menşeli PB Tankers adlı şirketleri, "Venezuela ile bağlantıları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Venezuela ile bağı bulunduğu gerekçesiyle 4 yabancı gemicilik şirketine yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Liberya menşeli Jennifer Navigation Ltd, Large Range Ltd. ve Lima Shipping Corp. ile İtalya menşeli PB Tankers adlı şirketlerin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Şirketlerin "Venezuela ile bağlantıları" nedeniyle yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, detaylı bilgi verilmedi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son geçen hafta Venezuela'dan Küba'ya petrol verdiği gerekçesiyle 2 şirketi yaptırım listesine almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd hazine bakanlığı Venezuela yaptırım

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