ABD'den 6 Suriyeli'ye Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, Suriye bağlantılı yaptırım listesine altı kişiyi daha ekledi. Bakanlığın resmi internet sayfasında 20 Ağustos’ta yayınlanan açıklamada, kara listeye eklenenler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat rejiminin önemli isimlerinden Luna El Şibi ile Muhammed Omar Saati bin Muhammed Nevzat da yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamada, “ABD Maliye Bakanlığı, Beşar Esat rejiminin Suriye halkına karşı saldırılarını sona erdirmesi için yürüttüğü baskı kampanyasına devam ediyor” denildi.

Luna El Şibi, Esat’a yakınlığıyla bilinen isimlerden. Eski bir televizyon haber spikeri olan El Şibi, rejimin basınla ilişkilerinde görev alarak Esat’ın ülkeyi kontrol altında tuttuğuna yönelik haberlerin yayılmasında önemli bir rol oynadı.

Suriye’deki Baas Partisi içinde uzun süredir liderlik yapan Muhammed Omar Saati bin Muhammed Nevzat da yaptırım listesinde. Nevzat, Suriye silahlı kuvvetlerine gönüllü olarak katılan öğrenci grubu Baas Tugayları’nın fikir babası olarak biliniyor.

Yaptırım listesinde eklenenlerin Amerika’daki tüm varlıkları dondurulacak ve ABD vatandaşlarının bu listeye alınan kişilerle ticari ilişki kurması yasaklanacak.

