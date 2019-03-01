HABER

ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:56 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını açıkladı - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin: "Menfur şiddete, trajik ölümlere, hasta ve açlık çeken Venezuela halkına giden gıda ve tıbbi yardımların yakılmasına karşılık olarak Maduro'nun güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uyguluyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, uygulanan yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Venezuelalı iki generalin de yaptırım listesinde yer aldığını belirten Mnuchin, "Menfur şiddete, trajik ölümlere, hasta ve açlık çeken Venezuela halkına giden gıda ve tıbbi yardımların yakılmasına karşılık olarak (Venezuela Devle Başkanı Nicolas) Maduro'nun güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mnuchin, ayrıca, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu kuvvetle desteklediklerini belirterek, "ABD, bu suni kriz kurbanlarının çektiği acıları uzatan Maduro yandaşlarını hedef almaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Yaptırımlar devam edecek

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığındaki bir brifingde konuşan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Maduro hükümetinin bazı yetkililerine karşı ABD'ye giriş yasağı ve çeşitli yaptırımları içeren "gerekli önlemler" aldıklarını belirtti.

Abrams, kaç kişiye ve kimlere ülkeye giriş yasağı konulduğuna ilişkin detay vermekten kaçınırken, Maduro hükümetine karşı bu tarz yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

Geçen cumartesi Venezuela-Kolombiya sınırında hükümet karşıtı protesto düzenlemek ve ABD'den Venezuela'ya gelen insani yardım paketlerinin girişini sağlamak isteyen Maduro muhalifleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, bu sırad 4 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (4)Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (4)
Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams Devlet Başkanı Nicholas Maduro yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.