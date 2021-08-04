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ABD'den 65 Ülkeye 110 Milyon Doz Aşı Bağışı

04.08.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, bunun büyük bir başarı olduğunu savunarak, “Bu miktar, Çin ve Rusya dahil aşı bağışı yapan diğer 24 ülkenin yaptığı bağıştan daha fazla” ifadelerini kullandı

ABD'den 65 Ülkeye 110 Milyon Doz Aşı Bağışı

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika’nın pandemiden en fazla zarar gören 65 ülkeye 110 milyon dozdan fazla Corona virüsü aşısı gönderdiğini açıkladı.

Salı günü Beyaz Saray’da konuşan Biden, bunun büyük bir başarı olduğunu savunarak, “Bu, Çin ve Rusya dahil aşı bağışı yapan diğer 24 ülkenin yaptığı bağıştan daha fazla” ifadelerini kullandı.

Aşı bağışlarının karşılığında bir beklenti içinde olmadıklarına da vurgu yapan Başkan Biden, “Ayrıca hiçbir ayrımcılık ya da hiçbir koşul da yok. Bunu, pandemiyi sonlandırarak hayat kurtarabilmek için yapıyoruz” dedi.

Biden, Amerika’nın Sesi’nin (VOA), diğer gelişmiş ülkelerden de benzer bir yaklaşım beklentisi olup olmadığı sorusuna, “Kendi nüfuslarının aşılanmasını büyük oranda sağlayan ve yardıma ihtiyacı olan yaklaşık 100 yoksul ülkeye nakit ya aşı desteği sunma kapasitesi olan ülkeler yardım eli uzatmalı” şeklinde yanıt verdi.

G7 üyesi ülkelerin kısa süre önce İngiltere’de düzenlenen zirvede bu konuyla ilgili verdikleri sözü yerine getirdiğinin de altını çizen Biden, G7 ülkeleri olarak, diğer ülkelerin toplamda sunduğu yardımdan daha fazla sunduklarını belirtti.

“Diğer gelişmiş ülkeler de adım atmalı”

Küresel ölçekte yoksulluk ve hastalıklarla mücadele çalışmaları yürüten ONE Kampanyası’nın Genel Müdür Vekili Tom Hart, Biden’ın gelişmiş ülkelere yaptığı çağrının yerinde olduğunu savundu.

Amerika’nın Corona virüsü pandemisiyle mücadelede dünyada “öncü” olduğunu söyleyen Hart, “Diğer ülkeler de adım atmalı ve Biden yönetiminin azim ve eylemini örnek almalı” dedi.

Hart, “Corona virüsü pandemisi küresel çapta yeniden hız kazanırken ve sürekli virüsün yeni varyantları ortaya çıkarken, varlıklı ülkeler seçim yapmak zorunda: ya daha fazla dozda aşı paylaşımı sağlayarak pandeminin süresini azaltacaklar ya da aşı dozlarını kendilerine saklayarak Corona virüsü pandemisinin belirsiz bir şekilde uzamasına neden olacaklar” ifadelerini kullandı.

Hart ayrıca Başkan Biden’ın Eylül ayında ev sahipliği yapmayı planladığı pandemiyle mücadele konulu zirvenin “dönüm noktası” olması gerektiğini savundu.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan ONE Kampanyası Basın Sözcüsü Sean Simons da, “Biden yönetiminin diğer ülkelerle aşı dozu paylaşma çabası hayat kurtaracak ve pandeminin hem Amerika’da hem de dünyada daha çabuk son bulmasına yardımcı olacak. Bu pandemiyi her yerde yok etmediğimiz sürece hiçbir yerde son bulmayacak” dedi.

Yeni bağışların dağıtımı ay sonunda başlıyor

Amerika, bağışladığı aşı dozlarının büyük bir bölümünü Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yoksul ülkelere yardım amaçlı devreye soktuğu COVAX programının yanı sıra Afrika Birliği ve Karayipler Topluluğu gibi bölgesel ortaklıkların programları kapsamında sevketti.

Dünya genelinde diğer ülkelere en az 80 milyon doz aşı bağışında bulunma vaadini yerine getirdiklerini belirten Biden önümüzdeki haftalarda milyonlarca doz yeni bağış yapılacağını söyledi.

Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bu ayın sonu itibariyle Biden yönetimi, Amerika’nın satın alma sözü verdiği yarım milyon doz Pfizer aşının sevkiyatına başlayacak ve ihtiyaç sahibi 100 düşük gelirli ülkeye aşı bağışında bulunacak” denildi.

Biden’dan maske ve aşı kurallarını reddeden eyaletlere tepki

Başkan Biden’ın açıklamaları, aşırı bulaşıcı Delta varyantının Amerika’da ve dünyada neden olduğu yeni enfeksiyonların arttığı bir dönemde geldi.

Amerika’da günlük ortalama yeni vaka sayısı geçen ay 85 binin üzerine çıktı. Bu, 2020 yılı yaz döneminde kaydedilen artışın ve bu yıl Şubat ayının ortasından bu yana kaydedilen ortalama artışın üzerinde.

Biden dün yaptığı açıklamada bazı eyalet yönetimlerinin, sağlık yetkililerinin maske kullanımıyla ilgili önerilerini reddetmelerine de tepki gösterdi. “Şu ana kadar 7 eyalet yönetimi maske kurallarını yasaklamakla kalmadı bu yasakları henüz aşı olamayan çocukların olduğu okullarda da devreye soktu” diyen Başkan Biden, “Bazı eyaletlerde işletmelerin ve üniversitelerin çalışanlara ve öğrencilere maske kullanma ya da aşı olma zorunluluğu getirmeleri yasaklandı” şeklinde konuştu.

Bu tür uygulamaların “hayal kırıklığı yarattığını” savunan Biden eyalet valilerinin, “doğru olanı yapmak isteyen işletme ve eğitim kurumlarına engel olmamaları gerektiğine” vurgu yaptı.

Valilere, yardım çağrısını yineleyen Biden, “Yardımcı olmayacaksanız da en azından yoldan çekilin. İnsanlar doğru olanı yapmaya çalışıyor. Hayat kurtarma gücünüzü kullanın” şeklinde konuştu.

Maske kullanma kuralına karşı çıkan valiler bunun bireysel bir tercih olduğu görüşünde ve bu tür önlemlerin uygulanabilir olmamakla birlikte Amerikalılar’ı aşı olmaya teşvik etmediğini savunuyor.

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