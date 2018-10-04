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ABD’den 7 Rus İstihbarat Yetkilisine Korsanlık Suçlaması

04.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Yetkililer, 7 Rus istihbarat görevlisini dopingle mücadele dairelerine siber saldırı düzenlemekle suçluyor. Bu açıklama öncesinde de Hollanda ve İngiltere Rusya’ya siber saldırılar konusunda suçlamalarda bulunmuştu

ABD’den 7 Rus İstihbarat Yetkilisine Korsanlık Suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat yetkilisini dopingle mücadele daireleri ve diğer bazı kuruluşlara siber saldırı düzenlemekle suçladı.

Bakanlık yetkilileri tarafından Washington’da açıklanan iddianamede, kısaca GRU olarak bilinen Rus askeri istihbarat dairesinin siber saldırı için hedef seçtiği kişilerin, uluslararası spor müsabakalarında Rus sporculara yasağa açık destek verdiği ve Rusya’nın devlet destekli doping programını kınadıkları belirtiliyor.

Savcılar, Rus korsanların ayrıca Pennsylvania’daki bir nükleer enerji şirketiyle, Suriye’deki kimyasal silahlar ve eski bir Rus istihbarat yetkilisinin zehirlenmesini araştıran uluslararası bir örgütü de hedef aldığını kaydediyor.

İddianameye göre, bilgisayar korsanlığı sık aralıklarda uzaktan yürütülüyor. Eğer bu başarılı olmazsa, korsanlar, yanlarında gelişmiş ekipmanla seyahat eden eğitimli GRU mensuplarıyla “sahada” ya da “yakın erişime” sahip bir noktada, hedef kişilerin kişileri kablosuz internet ağları üzerinden hedef almak suretiyle operasyonlar icra ediyor.

Bu arada ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de, Rus istihbarat servislerinin bir dizi siber saldırı düzenlediği iddiaları karşısında Washington’un NATO müttefiklerine yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

Brüksel’de NATO savunma bakanlarıyla görüşmelerinin ardından konuşan Mattis, “Müttefiklerimize siber destek sağlamaya bugün hazırız. Hemen şu anda.” dedi.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, son olarak GRU ile bağlantılı yeni 4 siber saldırı yaşandığını açıklamıştı. Hollanda Savunma Bakanı da, Rus istihbaratının Nisan’da Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ne saldırı teşebbüsünde bulunduğunu ve olayla ilgili olarak 4 Rus’un sınır dışı edildiğini söylemişti.

Mattis, bu yardım teklifinin İngiltere ve Hollanda’nın bu iddialarına yönelik kullanılıp kullanılmayacağı konusunda net ayrıntı vermedi ancak bu iddiaları destekleyerek, “Hollandalılar ve İngilizler’in yüzde 100 doğru olduklarını söylemek için yeterli miktarda kanıt gördüm” dedi.

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ABD Adalet Bakanlığı 7 Rus istihbarat yetkilisini dopingle mücadele daireleri ve diğer bazı kuruluşlara siber saldırı düzenlemekle suçladıABD Adalet Bakanlığı 7 Rus istihbarat yetkilisini dopingle mücadele daireleri ve diğer bazı kuruluşlara siber saldırı düzenlemekle suçladı
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