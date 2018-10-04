ABD’den 7 Rus İstihbarat Yetkilisine Korsanlık Suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat yetkilisini dopingle mücadele daireleri ve diğer bazı kuruluşlara siber saldırı düzenlemekle suçladı.

Bakanlık yetkilileri tarafından Washington’da açıklanan iddianamede, kısaca GRU olarak bilinen Rus askeri istihbarat dairesinin siber saldırı için hedef seçtiği kişilerin, uluslararası spor müsabakalarında Rus sporculara yasağa açık destek verdiği ve Rusya’nın devlet destekli doping programını kınadıkları belirtiliyor.

Savcılar, Rus korsanların ayrıca Pennsylvania’daki bir nükleer enerji şirketiyle, Suriye’deki kimyasal silahlar ve eski bir Rus istihbarat yetkilisinin zehirlenmesini araştıran uluslararası bir örgütü de hedef aldığını kaydediyor.

İddianameye göre, bilgisayar korsanlığı sık aralıklarda uzaktan yürütülüyor. Eğer bu başarılı olmazsa, korsanlar, yanlarında gelişmiş ekipmanla seyahat eden eğitimli GRU mensuplarıyla “sahada” ya da “yakın erişime” sahip bir noktada, hedef kişilerin kişileri kablosuz internet ağları üzerinden hedef almak suretiyle operasyonlar icra ediyor.