ABD'den 7 Venezuelalıya yönelik yaptırım kararı

ABD yönetimi, Venezuela'daki 7 kişi ve bazı kuruluşlara yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararının yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, Venezuela halkı yoksulluk çekerken milyarca dolarlık yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi için yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela halkının demokrasiyi sağlamak adına sarf ettiği çabaları desteklemek için diplomatik ve ekonomik unsurları kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Venezuela, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulundu.

