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ABD’den 8 Afrika Ülkesi İçin Seyahat Kısıtlaması

26.11.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, yeni Corona virüsü varyantı nedeniyle Afrika’nın güneyindeki 8 ülke için seyahat kısıtlaması getirdiklerini açıkladı

Başkan Joe Biden, yeni Corona virüsü varyantı nedeniyle Afrika’nın güneyindeki 8 ülke için ABD’ye seyahat kısıtlaması getirdiklerini açıkladı.

Biden yönetiminden bir yetkili, yeni tedbirin uçuşları yasaklamadığını ve ABD vatandaşları ile ABD’de yasal ikamet hakkına sahip olanları kapsamadığını belirtti.

Kısıtlamalar 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren devreye girecek ve Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi için geçerli olacak.

Biden yayınladığı yazılı açıklamada, “Daha fazla bilgi edinene kadar tedbir amaçlı bir adım olarak, Güney Afrika ve diğer 7 ülkeden havayoluyla seyahatlere ilave kısıtlamalar getirilmesi talimatını verdim” ifadesini kullandı.

Başkan Biden, “Bu yeni kısıtlamalar 29 Kasım’da yürürlüğe konacak. Bu süreçte ilerlerken, bilimin ve sağlık ekibimin tavsiyelerini rehber almaya devam edeceğiz” dedi.

Biden’dan aşı mesajı

Güney Afrika’da rastlanan yeni varyantın, pandemiyi sona erdirmek için küresel boyutta aşılamanın gerekliliğini, daha hiç olmadığı kadar net ortaya koyduğunu vurgulayan Biden, Dünya Ticaret Örgütü’nün gelecek haftaki toplantısında ülkelere, Covid aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı korumalarının kaldırılması konusunda anlaşmaları çağrısında bulundu. Bu sayede aşıların küresel boyutta üretilebileceğini ifade eden Biden, son gelişmelerin bu konuda hızlı hareket etmenin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Biden, Şükran Günü tatilini geçirdiği Nantucket adasında gazetecilere yaptığı açıklamada da, yeni varyantın tespitinin ardından yeni aşı zorunluluğu uygulaması getirmeyi şu an için planlamadıklarını söyledi. Biden, "Büyük endişe kaynağı oluşturması dışında varyantla ilgili çok bilgiye sahip değiliz. Temkinli olmamız gerektiğine kanaat getirdim" dedi.

ABD yönetiminden bir yetkili de kısıtlamaların “Güney Afrika’da dolaşıma giren yeni Covid-19 varyantı nedeniyle tedbir amaçlı devreye sokulduğunu” yineledi.

Yönetim yetkilisi, yeni kısıtlamalara ilişkin kararın, “Başkan’ın Baş Sağlık Danışmanı ile Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tavsiyesi” üzerine alındığını açıkladı.

Listeye yeni ülkeler eklenebilir

Yönetimden ikinci bir yetkili de, kısıtlamaların Pazartesi günü ABD’nin Doğu yakası saatiyle gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesinin beklendiğini ve kararın yönetim içerisinde konuyla ilgili bugün yapılan üst düzey bir toplantının ardından alındığını bildirdi. Yetkili, varyantın yayılması halinde listeye yeni ülkelerin de eklenebileceğini söyledi.

Biden yönetimi bugün Amerikalı havayolu şirketleriyle de yeni kısıtlamalar konusunda brifing düzenlemeyi planlıyor.

Biden geçen Ocak ayında Covid-19’in yeni bir varyantının yayılmasını önleme çabası kapsamında yine Güney Afrika’dan ABD vatandaşı olmayan çoğu kişi için seyahat yasağı getirmişti.

ABD yönetimi Güney Afrika, Çin, Avrupa’nın çoğu ülkesi, Hindistan, Brezilya, İrlanda, İngiltere ve İran dahil 33 ülke için daha önce yürürlükte olan seyahat kısıtlamalarını 8 Kasım’da kaldırmıştı.

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