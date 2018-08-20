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ABD'den Afganistan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 00:49 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Yapılan son ateşkes Afgan halkının sorunların çözümüne ve barışın sağlanmasına yönelik büyük bir özlemi olduğunu gösterdi ve yeni ateşkesin düzenli şekilde güvenliği sağlayacağını umut ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin yarından itibaren Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta ateşkes ilan ettiklerini bildirmesini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Afganistan hükümetinin Taliban ile ateşkes kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamada Afgan hükümetinin kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, "Bu plan Afgan halkına yönelik barış çağrılarının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Nauert açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan son ateşkes Afgan halkının sorunların çözümüne ve barışın sağlanmasına yönelik büyük bir özlemi olduğunu gösterdi ve yeni ateşkesin düzenli şekilde güvenliği sağlayacağını umut ediyoruz. ABD ve uluslararası müttefiklerimiz, Afgan halkının ve hükümetinin bu girişimini desteklemektedir ve Taliban'a bu çağrıya uymasını tavsiye ediyoruz. Bizim ve uluslarası toplumun umudu, Afgan halkının barış, huzur içinde ve korkusuzca Kurban Bayramı'nı kutlamasıdır."

Gani, şartlı ateşkesin yarından itibaren başlayacağını ve Taliban'ın ateşkesi koruduğu sürece devam edeceğini kaydetmişti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle örgütün elindeki esirlerin serbest bırakacağı bildirilmişti.

Serbest bırakılacakların içinde güvenlik görevlilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, bu sürecin devam edeceği kaydedilmişti.

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ABD Afganistan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

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