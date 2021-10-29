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ABD'den Afganistan'a Yeni İnsani Yardım Paketi

29.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi, Afganistan’a yaklaşık 144 milyon dolarlık yeni bir insani yardım yapılacağını açıkladı. Afganistan’da kış ayları yaklaşırken milyonlarca kişi, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmak üzere

ABD yönetimi, Afganistan’a yaklaşık 144 milyon dolarlık yeni bir insani yardım yapılacağını açıkladı. Afganistan’da kış ayları yaklaşırken milyonlarca kişi, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmak üzere.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ABD’nin yapacağı yardımın, Afganistan’da faaliyet gösteren bağımsız organizasyonlar aracılığıyla gerçekleşeceğini söyledi. Söz konusu yardımlar bu kurumlar aracılığıyla zor durumda bulunan yaklaşık 18,4 milyon Afgan vatandaşı ve çevre ülkelerde yaşayan Afgan mültecilere ulaştırılacak.

Horne açıklamasında “Ortaklarımız, sağlık sorunları, kuraklık, yetersiz beslenme ve yaklaşan kış nedeniyle artan insani ihtiyaçlara yanıt olarak hayat kurtaran koruma, barınak, geçim desteği, temel sağlık hizmetleri, kışa hazırlık yardımı, acil gıda yardımı, su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri sağlıyor” dedi.

Bu yeni yardımla birlikte ABD’nin 2021 yılı için Afganistan’a yaptığı insani yardım miktarı 474 milyon dolara yükseliyor.

Birleşmiş Milletler’in son açıkladığı raporlara göre yaklaşık 40 milyon nüfusu bulunan Afganistan’da 22,8 milyon kişi yeterli gıdaya ulaşamama sorunuyla karşı karşıya. Aynı raporda beslenme sorunu yaşayan bu kişilerden 3,2 milyonunun 5 yaşın altındaki çocuklar olduğuna dikkat çekildi.

Taleban yurtdışındaki varlıkların serbest kalmasını istiyor

ABD ve batılı ülkeler Taleban yönetimini tanımadıkları için Afganistan’ın yurtdışındaki yaklaşık 10 milyar dolarlık varlıklarını dondurmuş durumdalar. Taleban yönetimi de ülkedeki açlık tehlikesini gerekçe göstererek bu kaynağın acilen serbest bırakılmasını istiyor.

Son olarak konuya ilişkin olarak Reuters Haber Ajansı’na konuşan Afganistan Finans Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Hakmal “Bu para Afgan halkına ait. Paramızı verin. Bu parayı dondurmak etik değil ve tüm uluslararası kanunları ve hukuka aykırı” ifadelerini kullandı.

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