HABER

ABD'den Afganistan'daki savaşta "çok az belirgin ilerleme" değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

ABD'den Afganistan'daki savaşta "çok az belirgin ilerleme" değerlendirmesi

WASHINGTON (AA) - Afgan hükümeti ve ABD'nin, son dönemde Taliban'ı barış anlaşması için müzakereye zorlama konusunda "çok az belirgin ilerleme" kaydettiği bildirildi.

Temmuz-eylül döneminde Afganistan'daki insani, siyasi ve askeri koşulların değerlendirildiği ABD raporunda, Trump yönetiminin gözden geçirilmiş savaş stratejisinin, Afgan hükümeti ve Taliban direnişini barışa ve uzlaşıya daha yakınlaştırdığı iddialarını destekleyen çok az bulguya yer verildi.

Raporda, Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı genel müfettişlerinin görüşlerine yer verilirken, Afganistan'da mevcut güvenlik önlemlerinin, temmuz-eylül döneminde çok az değişiklik gösterdiği ve Taliban ile uzlaşıya yönelik ilerlemenin de yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

Afganistan'da çatışma ortamı sürerken güvenlik gücü kayıplarının arttığı, insani ihtiyaçların büyüdüğüne işaret edilen raporda, "Süregelen çabalar ve faaliyetlere rağmen bu çeyrekte uzlaşıya dönük çok az belirgin gelişme kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'da 17 yılı geride bırakan savaşın sona erdirilmesi çabaları sürerken, son olarak Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Din Muhammed, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşmüş ve ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını açıklamıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için kurulacak uzlaşı komisyonunun üyelerini belirlemek amacıyla parti liderleri ve siyasilerle görüşmeye başlamıştı.

PARTNERArap gençler şaşırttı! Altın kaplama arabalarıyla...Arap gençler şaşırttı! Altın kaplama arabalarıyla...
Nöbet kulübesinde ölü bulunan asker memleketine uğurlandıNöbet kulübesinde ölü bulunan asker memleketine uğurlandı
Narenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşını kaybettiNarenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan barış Taliban

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi

Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi

Narenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşını kaybetti

Narenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşını kaybetti

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Metamfetamin üretirken yakalandı, sözleri akıllara durgunluk verdi

Metamfetamin üretirken yakalandı, sözleri akıllara durgunluk verdi

Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.