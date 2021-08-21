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ABD’den Afganistan’daki Vatandaşlarına Uyarı

21.08.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı yetkililer Afganistan’daki vatandaşlarına güvenlik riski nedeniyle Kabil havaalanından uzak durmaları çağrısı yaptı. Taleban’ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana Afganlar dahil birçok kişi Afganistan'ı terk etme umuduyla başkentteki havaalanına akın ediyor

ABD’den Afganistan’daki Vatandaşlarına Uyarı

Amerikalı yetkililer Afganistan’daki vatandaşlarına güvenlik riski nedeniyle Kabil havaalanından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Taleban’ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana Afganlar dahil birçok kişi Afganistan'ı terk etme umuduyla başkentteki havaalanına akın ediyor.

Amerikalı yetkililerin uyarısı, Taleban’ın kurucularından Molla Baradar’ın, diğer liderlerle görüşmek üzere Kabil’e gelmesinin ardından verildi.

Hafta başında, binlerce Afgan’ın ülkeden kaçma umuduyla havaalanına akın ettiği ve kimilerinin bir Amerikan uçağının kenarına tutunduğu anların görüntüleri tüm dünyada yankı uyandırdı.

Havaalanı ve civarında izdiham ve çevreye açılan ateş sonucu en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Havaalanında Taleban’ın yanı sıra Amerikan askerleri de güvenliği sağlama amacıyla varlıklarını sürdürüyor. Bölgede kimin ateş açması sonucu can kaybı yaşandığı henüz netleşmedi.

ABD Büyükelçiliği’nin bugün yayınlanan resmi uyarı mesajında, “Kabil havaalanı giriş kapılarının dışında devam eden güvenlik tehdidi riski nedeniyle tüm ABD vatandaşlarına, bir Amerikan hükümeti yetkilisinden özel bir yönlendirme almadıkları sürece havaalanına ve havaalanı giriş bölümüne yaklaşmamalarını öneriyoruz” denildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Taleban yetkilisi, havaalanı ve çevresinde devam eden kaos ortamından ve şiddetten Taleban’ın sorumlu olmadığını savundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı da devam eden tehdit unsurları nedeniyle Kabil’den bir özel uçuşun ertelendiğini açıkladı.

Ülkeyi neredeyse tamamen ele geçiren Taleban yetkilileri, önümüzdeki haftalarda Afganistan’da devreye sokulacak yeni yönetim şeklini açıklayacaklarını belirtti.

Reuters’a konuşan Taleban yetkilisi, yeni hükümetin oluşturulmasında eski Afgan hükümeti yetkililerinin de kriz yönetimi için sürece dahil edileceğini söyledi.

Yetkili ayrıca, yeni hükümetin Batı’nın tanımladığı şekilde bir demokrasi olmayacağını ancak “herkesin haklarını koruyacağını” belirtti.

Bir NATO yetkilisi şu ana kadar Afganistan’dan, büyükelçilikler ve uluslararası yardım kuruluşlarında çalışan yaklaşık 12 bin Afgan ve yabancı uyruklu kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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