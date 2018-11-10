WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilcisi olarak Dr. Peter Pham'ı atadı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Pham'ın, Büyük Göller Bölgesi'ndeki sınır ötesi güvenlik, politik ve ekonomik konular hakkında ABD politikasının uygulanmasından sorumlu olacağını duyurdu.

Nauert, Pham'ın ayrıca bölgedeki demokratik kurumlar ve sivil toplumun güçlendirilmesi, mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünün organize edilmesiyle de ilgileneceğini belirtti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyin yardımcı başkanı olan Peter Pham, aynı zamanda Afrika Bölge Masası Sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Büyük Göller Bölgesi; Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Ruanda'yı kapsıyor.

Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanı olduktan sonra 5 "özel temsilci" atadı. James Jeffrey ve onunla çalışan Joel Rayburn "Suriye", Brian Hook "İran", Zalmay Halilzad "Afganistan", Stephen Biegun "Kuzey Kore" ve son olarak da Peter Pham "Afrika (Büyük Göller) Özel Temsilcisi" olarak görevlendirildi.

