HABER

ABD’den Alman medyasına yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

ABD merkezli yatırım fonu KKR, Bild gazetesinin de ait olduğu Axel Springer’in azınlık hisselerini almak için hisse başına 63 avro önerdi

BERLİN (AA) - ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG’nin azınlık hisselerini satın almak için hisse başına 63 avro önerdiği bildirildi.

Axel Springer’den yapılan açıklamada, söz konusu teklifin şirketin 29 Mayıs’ta hisse kapanış fiyatının (45,10 avro) yaklaşık yüzde 40’ının üzerinde kaldığı belirtildi.

Açıklamada, teklifin Axel Springer’in değerini toplamda 6,8 milyar avroya taşıdığı hatırlatılarak, azınlık hissesi satın alma anlaşmasının yüzde 42,6 ile Alman şirketin büyük hissedarı olan Friede Springer ve Springer Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner tarafından desteklendiğine vurgu yapıldı.

Büyük hissedarlar ise hisselerini ellerinde tutmaya devam edecek. Söz konusu teklifin, Axel Springer hisselerinin en az yüzde 20’sine denk gelmesine ve yabancı yatırım ve birleşme gibi gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilirken, hisse satışının Axel Springer'in piyasa baskısına maruz kalmaksızın alanına yatırım yapmasını sağlayacağının altı çizildi.

Almanya’nın Bild" ve Die Welt gazetelerinin sahibi Axel Springer, son zamanlarda gayrimenkul ve iş ilanları hizmeti sağlayan dijital ağırlıklı bir medya devine dönüşmüştü. Şirket geçen yıl gelirini yüzde 4,1 artırarak 3,2 milyar avroya yükselirken, şirketin karı da yüzde 4,8 yükselerek 528 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Su Samuru, balık yerken görüntülendiSu Samuru, balık yerken görüntülendi
Kayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgiKayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Axel Springer AG hisse Kohlberg Kravis Roberts (KKR) satın alma

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.