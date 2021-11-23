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ABD'den "Almanya ve Danimarka'ya Gitmeyin" Uyarısı

23.11.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dışişleri Bakanlığı, artan COVID-19 vakaları nedeniyle Almanya ve Danimarka’ya yönelik olarak bir seyahat uyarısı yayımladı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dışişleri Bakanlığı, artan COVID-19 vakaları nedeniyle Almanya ve Danimarka’ya yönelik olarak bir seyahat uyarısı yayımladı. Uyarıda ABD vatandaşlarının gerekmedikçe bu ülkelere seyahat etmemesi istendi.

CDC böylece bu iki Avrupa ülkesine yönelik seyahat uyarısını “çok yüksek” olarak nitelenen 4. seviye uyarı mertebesine yükseltmiş oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı da benzer şekilde hem Almanya hem de Danimarka için “seyahat etmeyin” uyarı mesajı yayımladı.

Hali hazırda CDC’nin listesinde 4. Seviye uyarı kategorisinde yer alan yaklaşık 75 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında Avusturya, İngiltere, Belçika, Yunanistan, Norveç, İsviçre, Romanya, İrlanda ve Çekya gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.

Vaka sayılarının arttığı Almanya’da Başbakan Angela Merkel de önlemlerin daha da arttırılması çağrısında bulundu. Ülkede özellikle iki doz aşısını uzun süre önce olmuş yaşlılar ve henüz aşı yapılmamış çocuklar arasında COVID-19 virüsünün hızla yayılması dikkat çekiyor.

Bu ayın başında Dünya Sağlık Örgütü de Avrupa ülkelerinin salgının yeni dalgasına yönelik olarak çok daha sıkı önlemler alması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

CDC ayrıca son açıklamasında İsrail, Aruba, ABD Virgin Adaları, Kurasao ve Guadelup’a yönelik seyahat uyarı seviyesini de 3. kategoriye çekti.

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